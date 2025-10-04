Οι 103 πόντοι παθητικό η χειρότερη αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 103 πόντους στο «σπίτι» του και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα (96-103) και αυτή του η αμυντική επίδοση ήταν η χειρότερη στην ιστορία του στη Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δέχθηκε 103 πόντους, ισοφαρίζοντας τη χειρότερη εντός έδρας επίδοση στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση χωρίς παράταση, κάτι που είχε συμβεί μόνο μία φορά ακόμα, τη σεζόν 2002-03 απέναντι στη Σιένα.

Οι χειρότερες εντός έδρας αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού σε αγώνες χωρίς παράταση: