Οι 103 πόντοι παθητικό η χειρότερη αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δέχθηκε 103 πόντους, ισοφαρίζοντας τη χειρότερη εντός έδρας επίδοση στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση χωρίς παράταση, κάτι που είχε συμβεί μόνο μία φορά ακόμα, τη σεζόν 2002-03 απέναντι στη Σιένα.
Οι χειρότερες εντός έδρας αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού σε αγώνες χωρίς παράταση:
- 103 πόντοι vs Μπαρτσελόνα (2025)
- 103 πόντοι vs Σιένα (2002-03)
- 101 πόντοι vs Παρί (2024-25)
- 98 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (2021-22)
- 97 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (2019-20)
- 97 πόντοι vs Μπασκόνια (2020-21)