Παναθηναϊκός ενόψει Μπαρτσελόνα: «Φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας»

Αναλυτικά το μήνυμα του «τριφυλλιού»:
Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος!
Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη!
Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 3, 2025
Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/51T0L3PWLP