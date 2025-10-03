Παναθηναϊκός ενόψει Μπαρτσελόνα: «Φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας»

Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε το κάλεσμα της Θύρας 13 και παρότρυνε με τη σειρά του το κοινό του να φέρει κασκόλ στο γήπεδο ενόψει του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15).

Αναλυτικά το μήνυμα του «τριφυλλιού»:

Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος!

Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη!