Ζάρας στο SDNA: «Όνειρο ζωής ένας ευρωπαϊκός τελικός»

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας είπε πως είναι για τον ίδιο ένα όνειρο ζωής να βρεθεί και να παίξει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, κάνοντας αναφορά στην περσινή φανταστική πορεία της ομάδας στο FIBA Europe Cup.

Παράλληλα με την ταπεινότητα που τον χαρακτηρίζει τόνισε πως θα παλέψει μαζί με τους συμπαίκτες του το κάθε παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις, εξηγώντας πως το κλίμα στα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ καλό, ενώ αναφέρθηκε και στον κόσμο και για τα 4.500 εισιτήρια διαρκείας.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις και το κλίμα της ομάδας:

«Γενικά είμαστε μία καινούργια ομάδα με αρκετές μεταγραφές και με λίγα άτομα που ήταν την περσινή χρονιά. Θα είμαστε μία μαχητική ομάδα που θα παλεύει όλα τα παιχνίδια τόσο εντός όσο και εκτός, είτε αυτά είναι στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Σίγουρα θέλουμε δουλειά, όπως και όλες οι ομάδες σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε.

Η ομάδα δουλεύει σωστά και εντατικά και θα είμαστε όσο το δυνατό έτοιμοι με βάση την ημερομηνία που ξεκινάμε τους επίσημους αγώνες του πρωταθλήματος. Το κλίμα μέσα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Όπως είπα και πριν είμαστε μία καινούργια ομάδα και ο καθένας γνωρίζει τον άλλον αυτή την περίοδο. Αυτό που έμαθα από παίκτες που δεν γνώριζα είναι πως είναι όλοι τους πάρα πολύ καλά παιδιά και νομίζω πως στο μέλλον θα έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία».

Για το FIBA Europe Cup και για το ποιος είναι στόχος:

«Η αλήθεια είναι πως η ομάδα πέρυσι έκανε μία φανταστική πορεία. Δεν μπορώ να πω πως είναι μία ευκαιρία για να πάμε στους τελικούς και να το σηκώσουμε. Θα το πάμε σιγά σιγά, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο στα παιχνίδια.

Σίγουρα πρέπει να κερδίζουμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Ο Μάρβιν Τζόουνς πήρε πέρυσι τον τίτλο με την Μπιλμπάο, αλλά δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο μυστικό για να μας πει και να το αφομοιώσουμε. Όλοι μας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε έναν τελικό. Δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτά».

Για τον κόσμο και τα 4.500 εισιτήρια διαρκείας:

«Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ. Μόνο χαρούμενος μπορώ να νιώθω όταν στα περισσότερα μας παιχνίδια το γήπεδο θα είναι γεμάτο.

Προφανώς και έχει αναβαθμιστεί, είναι να μπούνε και οι τελευταίες πινελιές για να γίνει ακόμα πιο όμορφο, όχι ότι δεν είναι και μαζί με τον κόσμο μας να δημιουργείται μία φοβερή ατμόσφαιρα πόσο μάλλον και στα 100 χρόνια, για να μπορέσουμε να το γιορτάσουμε επάξια με αυτό που θα γίνει».

Για τους ομαδικούς και ατομικούς του στόχους:

«Αρχικά ο ομαδικός στόχος είναι να μπαίνουμε στο γήπεδο και να διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια. Θα ήθελα προφανώς να γίνει μία πορεία στην Ευρώπη όπως η περσινή και δεν κρύβω πως είναι και ένα όνειρο ζωής για εμένα να βρεθώ σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.

Τέλος όσον αφορά τον προσωπικό μου στόχο είναι όταν βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο να βοηθάω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου και γενικά όλο τον οργανισμό».