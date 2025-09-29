Με καπέλα winners δεν κάνεις δηλώσεις losers: Τεράστιο μπάτζετ, σταθερά σε F4, αλλά όχι φαβορί;

Οι Αγγελόπουλοι αποτίναξαν από πάνω τους το ρόλο του φαβορί στην EuroLeague, λες και γυρίσαμε στις εποχές του «my way» και του χαμηλού μπάτζετ, μόνο που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Πρώτοι στην απονομή του Super Cup, προφανώς πρώτοι και στις δηλώσεις που ακολούθησαν. Άλλωστε οι αδερφοί Αγγελόπουλοι σε κάθε επιτυχία του Ολυμπιακού συνηθίζουν να βγάζουν λόγο. Χωρίς να τους γίνονται οι ερωτήσεις που θα περίμενε ο κόσμος. Όπως για παράδειγμα θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να μάθει η φίλαθλη Ελλάδα γιατί πάλεψαν τόσο να μη γίνει το FinalFour στην Αθήνα.

Στα όσα ανέφεραν, με καπέλο «winners» ή χωρίς, η κατάληξη είχε την ουσία. Όπως συμβαίνει πάντα. Γιατί αρχικά λένε τα προφανή για την επιτυχία και εν συνεχεία αναφέρονται σε κάτι που προφανώς έχουν επιλέξει από πριν να πουν.

Αυτή τη φορά ήταν η επερχόμενη EuroLeague. Η οποία αρχίζει την εβδομάδα που έρχεται. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, είχαν ξεκάθαρο στόχο στα λεγόμενά τους. Να αποτινάξουν από πάνω τους το ρόλο του φαβορί. Να διώξουν την πίεση απ’ την ομάδα τους. Ακόμη κι αν αυτό περνάει προς τα έξω μήνυμα ηττοπάθειας.

«Η Euroleague κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στα playoffs. Θα είναι πολλά τα παιχνίδια, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και φυσικά ο απώτερος στόχος είναι το Final Four.Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός ανήκει στην ελίτ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι φαβορί. Εμείς έχουμε θέληση και δίψα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές».

Από τη μία παλεύουν εδώ και καιρό να πείσουν πως η επιτυχία έγκειται στην πρόκριση στο Final Four. Από την άλλη το ακυρώνουν με τα λεγόμενά τους. Γιατί μια ομάδα που έχει πάει σε τέσσερα σερί F4, είναι γελοίο να μη δέχεται το χαρακτηρισμό «φαβορί».

Ακόμη περισσότερο όταν έχει απ’ τα μεγαλύτερα μπάτζετ της διοργάνωσης. Μάλιστα προ ημερών ο Μπαρτζώκας είπε δημόσια ευχαριστώ που μπήκε… βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άρα το ήδη μεγάλο μπάτζετ, αυξήθηκε. Εκτός αν πάλι ήθελαν να αναφερθούν σε μία ομάδα, την οποία απλά δεν κατονόμασαν. Καλόπιστα θεωρούμε πως δεν ισχύει και ήταν γενικό το σχόλιο.

Ο Ολυμπιακός με τεράστιο μπάτζετ, πολύ καλό και γεμάτο ρόστερ, αντιμετώπιση απ’ τη διαιτησία που ζηλεύουν 19 ομάδες, σταθερή παρουσία σε Final Four, έλλειψη… αθέμιτου ανταγωνισμού αφού πήρε το ΣΕΦ με τους όρους που ήθελε, διαφήμισε και μεγάλες χορηγίες, με F4 στη χώρα του, πώς γίνεται να μην είναι φαβορί;

Πέρασαν πολλά χρόνια απ’ την τελευταία πραγματική επιτυχία της ομάδας (κατάκτηση). Αυτό δε σημαίνει πως η τακτική «τους βγάζουμε όλους τρελούς» θα φέρει αποτέλεσμα. Εκτός αν αντιλήφθηκαν οι Αγγελόπουλοι πως η ομάδα τους δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο μεγάλη. Οπότε μπορεί να διαχειριστεί μόνο το ρόλο του αουτσάιντερ, χωρίς πίεση δηλαδή.

Υπάρχει ποτέ περίπτωση η Ρεάλ Μαδρίτης να πει πως δεν είναι φαβορί; Ο Παναθηναϊκός ήταν 17ος και όλοι δήλωναν πάμε να το πάρουμε, ούτε καν πως θα είναι επιτυχία το Final Four. Αναφέρουμε τις ομάδες που κατά γενική ομολογία στη συνείδηση του κόσμου είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη στην Ευρώπη. Μαζί με την ΤΣΣΚΑ και την Μακάμπι, που έχουν άλλα ζητήματα αυτή την εποχή δυστυχώς για την ανθρωπότητα κι όχι μόνο το μπάσκετ.

Όσα κι αν ειπωθούν, όση δύναμη κι αν υπάρχει σε επικοινωνιακό επίπεδο – φάνηκε με την διαφήμιση των τίτλων που έχουν κατακτηθεί όχι συνολικά απ’ την ομάδα αλλά απ’ τη διοίκηση των Αγγελόπουλων – ο Ολυμπιακός είναι φαβορί και μάλιστα απ’ τα μεγαλύτερα. Με στόχο όχι τα playoffs και το Final Four, αποκλειστικά την κατάκτηση. Διαφορετικά θα είναι μια ακόμη αποτυχημένη σεζόν. Διότι αυτό δεν αλλάζει με τίτλους που κρίνονται από την ΕΟΚ του Λιόλιου.

Όταν φοράτε το καπέλο winners λοιπόν, καλύτερα να έχετε και την ανάλογη νοοτροπία. Με δηλώσεις losers δε θα κερδίσει κάτι ο Ολυμπιακός. Τα… my way έχουν «πεθάνει». Μαζί τους ας συμβεί το ίδιο και με τη νοοτροπία του πάμε να κατακτήσουμε πριν μας καταλάβουν.