Μουρ: «Απίστευτοι οι φίλαθλοί μας, ανυπομονώ για το γεμάτο Παλατάκι» - Τι είπε ενόψει Μπούρσασπορ

Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ , πρώτο επίσημο παιχνίδι και για τον Μπεν Μουρ με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και κορυφαίος του ΠΑΟΚ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο κόντρα στην Ντέρμπι.

Μιλώντας και για τον επόμενο αντίπαλο, την Μπούρσασπορ (21/9, 16:30), αλλά και για όσα έζησε στο Σαμόκοφ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του στο σάιτ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για τη νίκη-πρόκριση κόντρα στην Ντέρμπι: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Η νίκη είναι πάντα νίκη. Ξεκινήσαμε δυνατά, παίξαμε εξαιρετική άμυνα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ήταν υπέροχο το συναίσθημα να ξεκινάς με νίκη τη σεζόν. Είχαμε καιρό να παίξουμε σε επίσημο αγώνα. Νομίζω ότι όλοι ήταν ανυπόμονοι να παίξουν σε ένα κανονικό παιχνίδι, οπότε ήταν καλό που εξελίχθηκε έτσι».

Για την Μπούρσασπορ: «Είναι καλή ομάδα. Έχουν βάθος στο ρόστερ τους, καλούς παίκτες και σπουδαίους σκόρερ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να διατηρήσουμε την πίεση ψηλά».

Ο Αμερικανός σέντερ μοιράστηκε την εμπειρία του από την πρώτη άμεση επαφή με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Το γήπεδο ήταν ουσιαστικά άδειο στο υπόλοιπο κομμάτι, αλλά στη δική μας πλευρά ήταν οι φίλαθλοί μας. Ήταν φανταστικό, ήταν τέλειο και ένα πολύ όμορφο θέαμα. Μου το έχουν πει, αλλά θέλω να δω με τα μάτια μου πως θα είναι αυτή η ατμόσφαιρά μας στο γεμάτο γήπεδό μας».