Ομάδα και κόσμος έγιναν ένα μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ! (vid)

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποθέωσαν την ομάδα μπάσκετ μετά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της προκριματικής διαδικασίας του BCL.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 79-67 της Ντέρμπι στον πρώτο προκριματικό γύρο του BCL και την Κυριακή (21/9) θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπούρσασπορ για τη συνέχεια της φάσης.

Ο Δικέφαλος δεν ήταν μόνος του ούτε στη Βουλγαρία όπου διεξάγεται ο προκριματικός όμιλος, καθώς περίπου 200 φίλοι του έκαναν το ταξίδι από την Ελλάδα προκειμένου να είναι δίπλα στο πλευρό των παικτών του Γιούρι Ζντοβτς, ενώ στο ματς με τους Τούρκους αναμένονται ακόμη περισσότεροι!

Δείτε το βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο τέλος του αγώνα, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να σχολιάζει χαρακτηριστικά: Καλημέρα, με το πρώτο της σεζόν Για να μαθαίνουν και οι νέοι».