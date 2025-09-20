Ζντοβτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το δείξουμε την Κυριακή»

Ο Γιούρι Ζντοβτς μετά τη νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Ντέρμπι, μίλησε για την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση με την Μπούρσασπορ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ποτέ δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στο τεχνικό επιτελείο. Ευχαριστώ πολύ και τους φιλάθλους που ήρθαν από τόσο μακριά για να μας υποστηρίξουν, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ήταν νοκ άουτ παιχνίδι σε πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν και πάντα υπάρχει πίεση, όμως νομίζω ότι για τρία δεκάλεπτα κάναμε αρκετά καλή δουλειά.

Θα έλεγα πως ήμασταν στο 70-80% αυτού που θέλουμε. Γνωρίζω ότι οι παίκτες ξέρουν πως μπορούν να αποδώσουν ακόμα καλύτερα, όμως πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τη νίκη. Είναι νωρίς στη σεζόν, τα λάθη είναι φυσιολογικά. Κάποιοι παίκτες πρέπει να δείξουν περισσότερη συνέπεια, καθώς κάνουν αρκετά λάθη, αλλά παρόλα αυτά συγχαρητήρια. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.

Χρειαζόμαστε ξεκούραση, γιατί ακόμα είμαστε “καυτοί” από τον αγώνα. Ξέρω τον επόμενο αντίπαλο, είναι καλή ομάδα, όμως κι εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Έχουμε, πιστεύω, ένα πολύ καλό σύνολο και εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Απομένει να το δείξουμε στο γήπεδο σε δύο μέρες».