Τίμαν: «Μπορείς μόνο να περιορίσεις τον Ντόντσιτς - Είναι καταπληκτικός παίκτης»

Ενόψει του προημιτελικού της Γερμανίας με την Σλοβενία ο Γιοχάνες Τίμαν προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Λούκα Ντόντσιτς αλλά μόνο να τον περιορίσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Λούκα Ντόντσιτς: «Ο Λούκα είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Είναι τόσο ταλαντούχος, οπότε θα είναι δύσκολο εναντίον του, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ομαδικό άθλημα. Πρέπει όλοι να κάνουμε μια συλλογική ομαδική προσπάθεια για να αμυνθούμε απέναντί του, να τον αποκλείσουμε, να έχουμε την καλύτερη δυνατή άμυνα απέναντι στη Σλοβενία. Συνολικά, είναι μια καλή ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορέσαμε να τους ελέγξουμε σε ένα βαθμό.

Φυσικά δεν μπορείς να τον σταματήσεις, μπορείς μόνο να τον περιορίσεις. Όλοι είδαμε τι μπορεί να κάνει. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει, όπως είπα, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ως ομάδα για να τον περιορίσουμε λίγο και να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τον αποκλεισμό της Σερβίας από την Φινλανδία: «Προφανώς, αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κέρδισαν τη Σερβία, αλλά πίστευα επίσης ότι θα ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, επειδή έχουν πολύ ταλέντο. Πίστευα επίσης ότι είχαν καλές αναμετρήσεις με τη Σερβία. Έπαιξαν με καρδιά και ήταν επιθετικοί».

«Νομίζω ότι ήμασταν το φαβορί και έχουμε επίσης τη δύναμη, αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα έτσι. Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για τον Τρίσταν Ντα Σίλβα: «Νομίζω ότι ήμασταν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, αλλά ο Τρίσταν φέρνει νέα ενέργεια στην ομάδα. Φέρνει σουτ, ένα συγκεκριμένο είδος τσαμπουκά. Σίγουρα, δεν είναι εύκολο γι' αυτόν να έχει το πρώτο του καλοκαίρι εδώ, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά βοηθώντας την ομάδα, προσφέροντας σκορ, άμυνα».

