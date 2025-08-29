Η Τουρκία είχε σε εκπληκτική μέρα του Άλπερεν Σενγκούν και Τζέντι Όσμαν, οι οποίοι έκαναν... τα πάντα και οδήγησαν το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στη νίκη κόντρα στην Τσεχία με 92-78.

Η Τουρκία αντιμετώπισε την Τσεχία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε τις λύσεις που έπρεπε, είχε σε εκπληκτική μέρα τους Σενγκούν (23 πόντοι) και Όσμαν (21 πόντοι) και πανηγύρισε τη νίκη με 92-78. Έτσι, έκανε το 2-0, με την Τσεχία να «πέφτει» το 0-2.

Ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς, Άλπερεν Σενγκούν, σε 27:51 στο παρκέ είχε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ και ο παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Τζέντι Όσμαν, σε 33:50 μέτρησε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Διψήφιος ήταν και ο Ερκάν Οσμάνι με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22:43.

Για την Τσεχία ξεχώρισε ο Μάρτιν Πετέρκα με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23:35, ενώ ο Οντρέι Σενάλ προσέθεσε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 23:21.

Καλό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες και προβάδισμα για τους Τσέχους

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα, με την Τουρκία να παίρνει ένα προβάδισμα τεσσάρων πόντων μετά τα καλάθια των Οσμάνι και Λάρκιν (12-8). Με ένα σερί 8-0 των Σενάλ, Κιζλίνκ και Πετέρκα η Τσεχία προηγήθηκε με 12-16 και με νέο τρίποντο του Πετέρκα μετά το καλάθι του Σενγκούν έφτασε στο +5 (14-19). Οι τυπικά φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα και κατάφεραν να τελειώσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 21-27.

Ανατροπή και μπροστά στα αποδυτήρια η Τουρκία

Σε αντίθεση με το πρώτο δεκάλεπτο, η δεύτερη περίοδο ξεκίνησε με λάθη από τις δύο πλευρές. Η Τουρκία... πάτησε το γκάζι και με τους Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Κορκμάζ, Σενγκούν, Χαζέρ και Όσμαν έκανε ένα τρομερό σερί 14-0 και βρέθηκε να προηγείται με 35-28. Κιζλίνκ και Χρούμπαν βρήκαν σκορ για την Τσεχία (35-33) αλλά ο Όσμαν «απάντησε» μόνος του και έκανε το 39-33. Η Τουρκία συνέχισε να προηγείται και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-37 υπέρ της.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Όσμαν... ξέσπασε

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Τουρκία... καθάρισε τον αγώνα. Ο Σενγκούν με έμμεσο τρίποντο έκανε το 48-39 μετά το καλάθι του Κιζλίνκ και λίγο αργότερα ο Τζέντι Όσμαν… έπιασε φωτιά. Ο 30χρονος πέτυχε 11 πόντους στην τρίτη περίοδο και με συμπαραστάτες τους Σενγκούν (7 πόντοι), Μπόνα (4 πόντοι) και Οσμάνι (3 πόντοι) έφερε την Τουρκία στο +10 (72-62).

Διατήρησε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη η Τουρκία

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι στον αγώνα. Η Τουρκία βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και δεν επέτρεψε ποτέ στην Τσεχία να πιστέψει πως θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή. Έτσι, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πανηγύρισε τελικά τη νίκη με 92-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78

Τα στατιστικά του αγώνα.

