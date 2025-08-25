Επίσημη «πρώτη» για τον Παναθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pics)

Την πρώτη του συγκέντρωση και προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινες» θα πορευθούν και τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες της Σελέν Ερντέμ, η οποία υποδέχθηκε τις παίκτριες της με χαμόγελα στον ανακαινισμένο «Τάφο του Ινδού».

Αρκετά ήταν τα νέα πρόσωπα για το «τριφύλλι» μεταξύ των οποίων η διεθνής Ιωάννα Κριμιλη που πήρε μέρος στο πρόσφατο Eurobasket του ΣΕΦ με την Εθνική Ελλάδας, η Λαμπρινή Πολυμένη και η Ανθή Χατζηγιακουμή.

Παρών και η μεγάλη άτυχη της περσινής σεζόν Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η οποία τον περασμένο Φεβρουάριο υπέστη ολική ρήξη χιαστού.

