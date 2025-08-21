Μπατίστ: «Το πάθος που βρίσκεις από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού δεν το συναντάς πουθενά αλλού»

O Mάικ Μπατίστ σε δηλώσεις του μίλησε για την περίοδο που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο επίσημο σάιτ της Euroleague:

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Το πάθος που υπάρχει από τους οπαδούς και η ατμόσφαιρα σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορείς να τα δεις πουθενά αλλού. Έχω πει 3-4 φορές ότι έχω βιώσει μία εξωσωματική εμπειρία. Έχω μπει στο ΟΑΚΑ νωρίς όπου ήδη περίμεναν 15.000 φίλαθλοι και έχω ανατριχιάσει. Είναι τρομερό συναίσθημα να βιώνεις την ενέργεια και αυτή μεταφέρεται στο παρκέ για να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αυτό είναι κάτι που το κρατάω στην καρδιά μου», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το πώς προσαρμόστηκε στη χώρα μας.



Χρειάστηκε να κάνω προσαρμογές από το ξεκίνημα μου. Συνάντησα μία διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική θρησκεία και χρειάστηκε να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα. Τα κατάφερα και μου άρεσε. Και το μπάσκετ είναι ευτυχία, ευλογία», είπε.



Για την εκτόξευση του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Οι τελευταίοι επτά MVP στο ΝΒΑ δεν είναι από την Αμερική και έτσι βλέπεις πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ κυριάρχησε και θα συνεχίσει να το κάνει. Στα βασικά του μπάσκετ παίρνουν 10/10, οι ικανότητες τους το ίδιο, αλλά κυρίως το IQ. Όταν διαθέτεις αυτά τα τρία μπορείς να επιβιώσεις παντού.



Ο Γιόκιτς, ο Ντόντσιτς, ο Αντετοκούνμπο, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι παίκτες που πρέπει να θαυμάζεις. Θες να τους παρακολουθείς και τα παιδιά σου να γίνουν σαν αυτούς. Χαίρομαι πολύ που το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει βάλει τη στάμπα του στο ΝΒΑ.



Το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα γίνεται ολοένα και καλύτερο. Τώρα παίζουν όλοι με όλους και αυτό ήθελα όταν εγώ βρισκόμουν στην Εuroleague. Η διοργάνωση, το πάθος, η περηφάνεια έχουν ανυψωθεί και παρακολουθώντας παιχνίδια από την τηλεόραση, νιώθω πιο γεμάτος».