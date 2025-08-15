Πρέλεβιτς και Ζντοβτς τα είπαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ (pic)

To «παρών» στην προπόνηση του ΠΑΟΚ έδωσε ο θρύλος της μπασκετικής ομάδας του Δικεφάλου, Μπάνε Πρέλεβιτς.

Ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ, αλλά και προπονητής και παράγοντας, επισκέφτηκε το PAOK Sports Arena και εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά μετά από αρκετά χρόνια τον σημερινό προπονητή της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς. Οι δυο τους είχαν να θυμηθούν πολλά από το κοινό τους παρελθόν είτε ως συμπαίκτες, είτε ως αντίπαλοι κυρίως στα ελληνικά παρκέ.

Αναφέρει η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ:

«Μία ιδιαίτερη επίσκεψη στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ mateco.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς συναντήθηκε ξανά μετά από πολλά χρόνια με το Jure Zdovc.

Συμπαίκτες πριν από 40 χρόνια στις μικρές εθνικές της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, αντίπαλοι για πολλά χρόνια & τώρα… στην οικογένεια του ΠΑΟΚ».