Σορτς: «Τρομακτική περιφέρεια με Σλούκα, Ναν, Γκραντ και… εμένα, μια ασταμάτητη δύναμη»

Μιλώντας στο «CLUB 1908» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στο ρόστερ της ομάδας, τον κόσμο του «τριφυλλιού», καθώς και στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Αναλυτικά όσα είπε…

Για το γεγονός πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR εξάντλησαν τα 15.000 διαρκείας σε μόλις 48 ώρες: «Δεν το ήξερα αυτό! Είναι… ουάου! Είναι τρελό. Δεν ήξερα πρώτον ότι έγινε τόσο γρήγορα και δεύτερον ότι ήταν τόσα πολλά τα εισιτήρια. Προφανώς αυτό λέει όλα για τους φιλάθλους, αλλά ναι, αυτό είναι τρελό».

Για την περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού AKTOR μετά από τη δική του προσθήκη: «Προφανώς στα χαρτιά, βλέπεις πώς φαίνεται η περιφέρεια… Έχεις τον MVP, Κέντρικ Ναν. Έχεις τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έχει καθιερωθεί και είναι ένας μύθος της EuroLeague. Ακόμη και τον Τζέριαν Γκραντ, που συνεχίζει να διακρίνεται στην Ευρώπη και πιθανότατα είναι ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός στην EuroLeague. Μπορείς να το πεις αυτό… Και τώρα, το να βάζεις εμένα σε αυτό το rotation μοιάζει τρoμακτικό στα χαρτιά. Προφανώς θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής, για να μάθεις τους συμπαίκτες σου. Τι αρέσει σ’ αυτούς, τι αρέσει σε μένα, πώς μπορούμε να παίξουμε μαζί. Αλλά, δεν θα έλεγα πως υπάρχει πίεση γιατί στο τέλος της ημέρας είναι μπάσκετ και θα τα βρεις όλα, θα τα κάνεις να δουλέψουν. Αλλά προφανώς, όσοι είναι απ’ έξω, τα media, θα υπάρχει πολλή φασαρία για το πώς θα το κάνουν να δουλέψει όλο αυτό, πώς θα προσαρμοστούν στο γήπεδο. Όλοι όμως σε αυτό το rotation, τους οποίους ανέφερα, είναι πολύ έξυπνοι παίκτες, έχουν πολύ υψηλό δείκτη ευφυΐας και πιστεύω πως μόλις βρούμε πώς μπορούμε να παίξουμε ο ένας με τον άλλον και να το κάνουμε αυτό να κάνει “κλικ”, πιστεύω πως θα είναι μια ασταμάτητη δύναμη για την υπόλοιπη Ευρώπη».

Για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στην Αυστραλία: «Ανυπομονώ απλά να παίξω μπάσκετ. Λατρεύω να παίζω, είτε είναι εδώ είτε στην Αυστραλία. Δεν ξέρω, στην Ανταρκτική, στην Αφρική, όπου είναι το παιχνίδι, εγώ είμαι απλά έτοιμος για να παίξω. Πιστεύω πως αυτή θα είναι η καλύτερη εμπειρία, το να είσαι στο γήπεδο και να βλέπεις αυτή την ατμόσφαιρα. Τους φιλάθλους που ταξιδεύουν, τους φιλάθλους που μένουν εκεί και θα έρθουν στους αγώνες. Κι έπειτα το να είσαι με τους συμπαίκτες σου και να τους μαθαίνεις. Προφανώς είσαι μακριά από το σπίτι σου. Επομένως, η σύνδεση, η χημεία θα “χτιστούν” και θα γίνουν πιο δυνατές. Νομίζω πως αυτά είναι τα δύο πράγματα για τα οποία ανυπομονώ περισσότερο… Κι όπως είπα, ανυπομονώ να βρεθώ εκεί».

𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 | 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐧 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝟏𝟗𝟎𝟖 ☘



He speaks about the honor of wearing the green jersey, his confidence in the team, and his anticipation for the wild atmosphere that only #PAOFans can create.



P.S. His reaction when he finds out… pic.twitter.com/RxSHxV1cN3