Η Ζαλγκίρις «έδεσε» τον Αϊζέια Ουόνγκ με νέο τριετές συμβόλαιο

Όπως αποκάλυψε ο Μάικ Σκότο, οι ιθύνοντες της Ζαλγκίρις, ήρθαν σε συμφωνία με την πλευρά του Αμερικανού γκαρντ για νέο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια τριών χρόνων.

Η συμφωνία των δύο πλευρών πάντων προβλέπει NBA out, καθώς και ρήτρες για ομάδες της Ευρωλίγκας και της Κίνας, ενώ το νέο συμβόλαιο θα προβλέπει και μια μοναδική φιλική ρήτρα αμφίδρομης αποχώρησης για το καλοκαίρι του 2025.

O Oυόνγκ μετακόμισε στην Ζαλγκίρις τον Φεβρουάριο και έκτοτε είχε μέσο όρο 6,4 πόντους, 1,3 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ και 6,0 PIR ανά αγώνα σε 7 συμμετοχές στη Euroleague.

Former Hornets guard Isaiah Wong signed a 3-year contract with Zalgiris, Senior VP of @CSETalent Darrell Comer told @hoopshype. Deal has opt outs for the NBA, Euroleague and China. He averaged 6.0 points in 13.2 minutes for Charlotte and is expected to draw two-way NBA interest. pic.twitter.com/lYSTSFme5L