Μετά από μια απίστευτη προσπάθεια για 40 λεπτά η ομάδα του Νοτίου Σουδάν έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει την παρθενική της νίκη σε Mundobasket και να γράψει… ιστορία.

Αν και οι παίκτες του Σουδάν έδειχναν ότι θα τα καταφέρουν στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα το Πουέρτο Ρίκο κατάφερε να πάει το ματς στην παράταση και εκεί να φτάσει τελικά εύκολα στην νίκη με 101-96.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Στέφεν Τόμπσον Τζούνριο με 21 πόντους, ενώ συγκλονιστικός για το Νότιο Σουδάν ο Κάρλικ Τζόουνς με 38 πόντους.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ομάδα του Σουδάν μπήκε πιο δυνατά, με καλύτερο επιθετικό ρυθμό και με περισσή αυτοπεποίθηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες του Σουδάν δεν… μπλόκαραν, παρά το πολύ καλό ξεκίνημα του Πουέρτο Ρίκο (5-11) και απάντησαν άμεσα. Μάλιστα το 11-13 ήταν η τελευταία φορά που οι τυπικά φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο σκορ με την ομάδα του Σουδάν να «τρέχει» σερί 10-0, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ομότ και να προσπερνάει με 21-13. Η διαφορά των 9 πόντων ήταν η μεγαλύτερη (24-15), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 29-24.

Ο απόλυτος έλεγχος στο Σουδάν

Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Οι παίκτες του Πουέρτο Ρίκο στηριζόντουσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα σουτ τριών πόντων (με κύριους εκφραστές τους Χάουαρντ και Ουότερς, με το Σουδάν όμως να είναι σαφώς η ομάδα που είχε τον έλεγχο. Στο 17΄το σκορ ήταν 40-39 με συνεχόμενα τρίποντα του Ουότερς, αλλά Τζόουνς και Γκάμπριελ έκαναν τα πάντα στο τελευταίο τρίλεπτο και με σερί 12-3 το Σουδάν πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 52-42.

Ξαφνική αντεπίθεση από το Πουέρτο Ρίκο

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Σουδάν προσπάθησε να… τελειώσει το ματς και εν μέρει τα κατάφερε. Με τους Γκάμπριελ και Ομότ να δίνουν συνεχώς επιθετικές λύσεις η διαφορά έφτασε στους 12 πόντους (60-48 στο 24’) αλλά το Πουέρτο Ρίκο ξαφνικά… αντέδρασε. Με πολύ καλή άμυνα οι παίκτες του Πουέρτο Ρίκο άφησαν τους αντιπάλους τους χωρίς σκορ για περίπου 4 λεπτά, κάνοντας σερί 0-11 και μειώνοντας στον… πόντο, 60-59, με τους Πινέιρο και Ρομέρο να κάνουν τη διαφορά. Για μια ακόμα φορά όμως το Σουδάν απάντησε άμεσα και με σερί 7-0, έστειλε και πάλι τη διαφορά στους 8 πόντους, 67-59 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Είχε και παράταση το… μενού

Στην τελευταία περίοδο το Πουέρτο Ρίκο έψαχνε τον τρόπο να επιστρέψει και να διεκδικήσει την νίκη αλλά δεν τα κατάφερνε. Στο 35΄το σκορ ήταν στο 74-66 και όλα έδειχναν ότι το Σουδάν δεν θα είχε πρόβλημα να φτάσει στην νίκη αλλά το Πουέρτο Ρίκο είχε και άλλο… κανονάκι. Με τον Κοντίντ να προστίθεται στις επιθετικές λύσεις της ομάδας του, το Πουέρτο Ρίκο έκανε ένα ακόμα σερί, 0-7, ισοφάρισε το ματς (74-74) και στα τελευταία δύο λεπτά όλα ήταν ανοιχτά. Τα τελευταία δύο λεπτά ήταν ένα πραγματικό θρίλερ με το Σουδάν να «αυτοκτονεί» και το Πουέρτο Ρίκο με τον Ρομέρο να φτάνει μια… ανάσα από την νίκη 78-81, στα 10 δεύτερα. Το τρίποντο του Τζόουνς όμως έκανε το 81-81 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί μίλησε η εμπειρία του Πουέρτο Ρίκο και το ότι το Νότιο Σουδάν έμεινε από… δυνάμεις με αποτέλεσμα η ομάδα του Νέλσον Κολόν να πάρει την νίκη με 101-96.

Τα Δεκάλεπτα:29-24, 52-42, 67-60, 81-81, 96-101

