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Νέο όνομα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό - Παιδί θαύμα 12 εκατ.

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Έκανε μετραγραφή τον περασμένο Ιανουάριο 7 εκατ.ευρώ και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο επόμενος στόχος του Ολυμπιακού μετά τον Πουέρτα.

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Νέο όνομα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό - Παιδί θαύμα 12 εκατ.