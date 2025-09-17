MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9): Πού θα δούμε τον τελικό του Τεντόγλου, το Ολυμπιακός-Πάφος και τα ματς Κυπέλλου

0
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Τζούντσενγκ Σανγκ Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 5η Μέρα

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Πάφος UEFA Youth League

14:50 ΕΡΤ2 Μήκος ανδρών – Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου Στίβος

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αιγάλεω – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας

19:30 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

19:45 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Πάφος UEFA Champions League

21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άγιαξ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9): Πού θα δούμε τον τελικό του Τεντόγλου, το Ολυμπιακός-Πάφος και τα ματς Κυπέλλου