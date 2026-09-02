Δείτε την ερώτηση γεωγραφίας στον «Εκατομμυριούχο» που έκαψε τον παίκτη με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

Εσύ θα απαντούσες σωστά; Μη βιαστείς να πεις ναι.

Έχασε με 2 βοήθειες: Η ερώτηση για την «Πρωτεύουσα της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας» στον «Εκατομμυριούχο» που έκαψε τον παίκτη