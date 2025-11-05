Με οκταμελή αποστολή η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Παράκτιας Κωπηλασίας της Αττάλειας

Στην Αττάλεια της Τουρκίας βρίσκεται από την Τρίτη (4/11) η Εθνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας Beach sprint Ανδρών-Γυναικών και Εφήβων-Νεανίδων από 6-9 Νοεμβρίου.

Την ελληνική ομάδα αποτελούν 8 αθλητές κι αθλήτριες, τέσσερις της κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών και άλλοι τέσσερις της κατηγορίας Εφήβων-Νεανίδων (κάτω των 19) ενώ συνολικά έχει σημειωθεί ρεκόρ αγώνων αφού θα πάρουν μέρος 342 αθλητές-τριες από 55 χώρες.

Αναλυτικά η σύνθεση της ελληνικής ομάδας και τα αγωνίσματα έχουν ως εξής:

Ζωή Φίτσιου Μονό σκιφ γυναικών: (33 συμμετοχές)

Μιχάλης Καλέντζης Μονό σκιφ ανδρών: (40 συμμετοχές)

Γιάννης Καλανδαρίδης-Νίκη Ιωάννου Διπλό μεικτό σκιφ Α-Γ: (33 συμμετοχές)

Ιάσονας Μουσελίμης Μονό σκιφ εφήβων: (35 συμμετοχές)

Εύα Μπόγκα Μονό σκιφ νεανίδων: (31 συμμετοχές)

Στέλλα Πολυχρονίδου-Νίκος Πεταλίδης Διπλό μεικτό σκιφ Ε-Ν: (31 συμμετοχές)

Τους αθλητές συνοδεύουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δάνος Φίτσιος, Χρύσα Μπισκιτζή και Λεωνίδας Παλαιοπάνος ενώ αρχηγός της αποστολής ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Ρότζερ Γκαττ.