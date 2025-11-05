Με οκταμελή αποστολή η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Παράκτιας Κωπηλασίας της Αττάλειας

Την ελληνική ομάδα αποτελούν 8 αθλητές κι αθλήτριες, τέσσερις της κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών και άλλοι τέσσερις της κατηγορίας Εφήβων-Νεανίδων (κάτω των 19) ενώ συνολικά έχει σημειωθεί ρεκόρ αγώνων αφού θα πάρουν μέρος 342 αθλητές-τριες από 55 χώρες.
Αναλυτικά η σύνθεση της ελληνικής ομάδας και τα αγωνίσματα έχουν ως εξής:
- Ζωή Φίτσιου Μονό σκιφ γυναικών: (33 συμμετοχές)
- Μιχάλης Καλέντζης Μονό σκιφ ανδρών: (40 συμμετοχές)
- Γιάννης Καλανδαρίδης-Νίκη Ιωάννου Διπλό μεικτό σκιφ Α-Γ: (33 συμμετοχές)
- Ιάσονας Μουσελίμης Μονό σκιφ εφήβων: (35 συμμετοχές)
- Εύα Μπόγκα Μονό σκιφ νεανίδων: (31 συμμετοχές)
- Στέλλα Πολυχρονίδου-Νίκος Πεταλίδης Διπλό μεικτό σκιφ Ε-Ν: (31 συμμετοχές)
Τους αθλητές συνοδεύουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δάνος Φίτσιος, Χρύσα Μπισκιτζή και Λεωνίδας Παλαιοπάνος ενώ αρχηγός της αποστολής ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Ρότζερ Γκαττ.