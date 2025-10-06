Iσίδωρος Κούβελος σε Στέφανο Ντούσκο: «Είσαι ίνδαλμα για τους νέους και τους φέρνεις στον αθλητισμό»

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του Στέφανου Ντούσκου στην Ελλάδα, τον υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και του έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης.

«Μας έδωσε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία. Είσαι ίνδαλμα για τους νέους και τους φέρνεις στον αθλητισμό και σου αξίζουν πολλά μπράβο γι΄αυτό. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σου σε ό,τι χρειαστείς και θα σε στηρίζουμε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Είσαι μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο και επικεντρώσου στο στόχο σου, το Ολυμπιακό μετάλλιο», είπε στο Παγκόσμιο Πρωταθλητή ο Ισίδωρος Κούβελος.

Ο Στέφανος Ντούσκος ευχαρίστησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη. «Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είστε στο πλευρό μου, αλλά και στο πλευρό όλων των αθλητών της κωπηλασίας. Στον τελικό τα έδωσα όλα στα τελευταία 500 μέτρα και τα κατάφερα, κατακτώντας το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή μου. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω εντατικά και να προσπαθώ για το καλύτερο σε όλους τους μεγάλους διεθνείς αγώνες με μεγάλο στόχο φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.»

Ο κ.Κούβελος είχε και ευχάριστα νέα σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στο Σχινιά. «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων που είναι σε τραγική κατάσταση. Γνωρίζω ότι έχει ληφθεί θετική απόφαση από το Υπερταμείο για την παραχώρηση του Σχινιά στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες και πιστεύω ότι εντός του 2025 θα πάρουμε το τελικό πράσινο φως.»

Μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο και ο Αρχηγός της Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Los Angeles 2028» Πέτρο Συναδινός ο οποίος επανέλαβε στον σπουδαίο κωπηλάτη τη στήριξη της ΕΟΕ.

Τον Στέφανο Ντούσκο συνόδευαν ο Πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας και Ολυμπιονίκης Βασίλης Πολύμερος, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Αργυρίου και ο Γενικός Γραμματέας Ρότζερ Γκαττ, με τον Βασίλη Πολύμερο να λέει: «Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε για την κωπηλασία. Πέρα από τη στήριξη των αθλητών, είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό που κάνετε με τον Σχινιά καθώς είναι το κέντρο προπόνησης των εθνικών ομάδων και η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις.»