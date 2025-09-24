Πρόκριση στα ημιτελικά για τον Ντούσκο στο μονό σκιφ

Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει δυνατά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξασφαλίζοντας με άνεση την παρουσία του στα ημιτελικά του μονού σκιφ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης από τα Γιάννενα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα προημιτελικά, τερμάτισε στην 1η θέση με με χρόνο 7:10.80.



Έτσι, ο Ντούσκος εξασφάλισε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.



Οι ημιτελικοί του μονού σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή (26/9) στις 07:49, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στοχεύει σε μια ακόμα πρόκριση και στη διεκδίκηση μιας θέσης στον τελικό.

Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή