Θρίαμβος της Ελλάδας στο Βαλκανικό με 15 μετάλλια και πρώτη θέση στη βαθμολογία

Σάρωσαν τα ελληνικά κουπιά στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων.

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και τις δυο μέρες τα «γαλανόλευκα» πληρώματα κατέκτησαν 15 μετάλλια 7 χρυσά, 7 ασημένια, 1 χάλκινο και η Ελλάδα αναδείχθηκε πολυνίκης της φετινής διοργάνωσης μπροστά από τη Ρουμανία (6-4-8), τη Τουρκία (6-3-6), τη Βουλγαρία (2-1-1) , τη Κροατία (0-4-4) και τη Σερβία (0-2-1) ενώ Κύπρος και Βόρεια Μακεδονία να ανέβηκαν στο βάθρο.

Η ελληνική ομάδα κέρδισε την βαθμολογία στη Γενική και στα κορίτσια ενώ για μόλις ένα βαθμό πήρε τη 2η θέση στα αγόρια πίσω από την Τουρκία.

Το φινάλε της διοργάνωσης ήταν ακόμα καλύτερο από το ξεκίνημα αφού μετά τα 7 μετάλλια του Σαββάτου η ελληνική ομάδα τη Κυριακή κατέκτησε άλλα 8 εκ των οποίων 4 χρυσά -3 ασημένια -1 χάλκινο καθώς και δυο 4ες θέσεις.

Πιο αναλυτικά τα ελληνικά μετάλλια της Κυριακής

ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Σκιφ Νεανίδων: Διαβάτη Ελένη

Διπλό σκιφ Νεανίδων: Μουρατίδου Π.-Ντάρα Ν

Τετραπλό σκιφ Εφήβων: Καμαλεδάκης Ι.-Κωσταράς Κ.-Γιαννούλης Κ.-Μουσελίμης Ι

Οκτάκωπος Εφήβων: Τριανταφύλλου Χ.-Λιγκερίδης Σ-Παρδάλης Αν-Κατσαδωράκης Φ-Φίλιος Μ.-Ραπτόπουλος Α.-Μπούρκας Α.-Χατζηαυγουστίδης Αλ.-Αναγνωστούδης Εμ

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Δίκωπος Παίδων: Παρασκευόπουλος Α.-Βάλης Ι

Δίκωπος Νεανίδων: Αντωνακάκη Ε-Βαρελοπούλου Ραφ

Τετραπλό σκιφ Κορασίδων : Μπατάκη Χ-Δαφνάκη Ν-Γκιούγκλη Σ.-Καρυώτη Σ

ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Οχτάκωπος Νεανίδων: Νιζάμη Μ.-Μαλούση Φ.-Παπαδοπούλη Α.-Γκουτζέλη Σ.-Θεοδωρίδου Μ.-Θεοδωρίδου Ν.-Αντωνακάκη Ε.-Βαρελόπούλου Ρ.-Αναγνωστούδης Μ

4η ΘΕΣΗ

Τετράκωπος Παίδων Κομναρης Δ.-Μπίζιος Ματ-Γκαγκάνας Ν.-Χαντζαρίδης Σ

Τετραπλό σκιφ Παίδων: Χατζηγιαννάκης Γ.-Γόγολος Γερ-Μελιγονίδης Σ.-Κοντίδης Ι

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ