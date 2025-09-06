Έξι προκρίσεις σε τελικούς για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κ23

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας για τα ελληνικά κουπιά, καθώς η αποστολή μας εξασφάλισε ήδη έξι παρουσίες σε μεγάλους τελικούς.

Η αρχή έγινε στο σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών, όπου ο Άγγελος Καούδης πέτυχε χρόνο 7:10.66 και κατέκτησε την πρόκριση για την τελική εξάδα.

Στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών, η Μιλένα Κοντού σημείωσε τον καλύτερο χρόνο (7:50.61), αφήνοντας δέκα δευτερόλεπτα πίσω τη Γερμανίδα Αϊσέ Γκουεντουέζ και μπαίνοντας δυνατά στη μάχη για το χρυσό.

Στο σκιφ γυναικών, η Φρειδερίκη Ντάνη πέρασε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση (8:05.68). Στα διπλά, οι Γιαννούλης και Μουσελίμης τερμάτισαν δεύτεροι στον ημιτελικό με 6:47.06 και πήραν την πρόκριση, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών η Ντάρα με τη Διαβάτη σημείωσαν 7:14.46 και θα βρεθούν επίσης στον τελικό. Στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό με την καλύτερη επίδοση της σειράς τους (7:38.37).

Αντίθετα, στο σκιφ ανδρών ο Γιάννης Καμαλεδάκης, παρά την τρίτη θέση στα προκριματικά (7:12.15), έμεινε εκτός μεγάλου τελικού μετά την τέταρτη θέση στον ημιτελικό (7:34.96). Στη δίκωπο ανδρών, οι Χατζηαυγουστίδης και Μπούρκας τερμάτισαν πέμπτοι στη σειρά τους (6:40.31) και θα συνεχίσουν στον τελικό Β’.