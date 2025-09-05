Με οκτώ πληρώματα η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κ23

Το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου, η Εθνική ομάδα κωπηλασίας Κ23 θα δώσει το «παρών» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρατσίτσε στην Τσεχία, με στόχο να ξεπεράσει τον περσινό απολογισμό των έξι μεταλλίων.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες: τα προκριματικά θα διεξαχθούν το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα γίνουν όλοι οι τελικοί.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με οκτώ πληρώματα, ανάμεσά τους και η 19χρονη Μηλένα Κοντού. Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, φέτος θα αγωνιστεί στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών.

Παράλληλα είναι και η μοναδική της αποστολής με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου.

Μετάλλια από την περσινή διοργάνωση έχουν επίσης οι Νεφέλη Ντάρα (χάλκινο στη δίκωπο) και Γαβριέλα Λιόλιου (χάλκινο στο διπλό σκιφ).

Πρόγραμμα Ελλήνων αθλητών (Σάββατο 6/9)