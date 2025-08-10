Δεύτερη η Ελλάδα στο Τρακάι με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο

Η ελληνική κωπηλασία συνέχισε να γράφει ιστορία, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων που διεξήχθη στο Τρακάι της Λιθουανίας.

Με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, καθώς και μία ακόμη έκτη θέση, η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση στη συνολική κατάταξη, πίσω μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία και αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ρουμανία και η Ιταλία.

Στο σκιφ Νεανίδων, η Βαρβάρα Λυκομήτρου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ανεβάζοντας ρυθμό μετά τα 1.300 μέτρα και προσπερνώντας την Ισπανίδα αντίπαλό της για να κατακτήσει το χρυσό. Αυτό ήταν το τρίτο της φετινό χρυσό, μετά τις νίκες στο Ευρωπαϊκό Εφήβων-Νεανίδων και στο Παγκόσμιο Κ23.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο ήρθε από τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ Νεανίδων, όπου πήραν την πρωτοπορία από την εκκίνηση και τερμάτισαν πρώτες με χρόνο 7:39.77, μπροστά από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ, με χρόνο 6:46.83, πίσω από την Ιρλανδία αλλά πολύ μπροστά από τη Γερμανία. Οι δύο αθλητές είχαν αναδειχθεί πρωταθλητές Ευρώπης νωρίτερα στη χρονιά.

Στο αγώνισμα της δικώπου άνευ, οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, τερματίζοντας σε 7:08.84 μετά από εντυπωσιακό φίνις.

Τέλος, το τετραπλό σκιφ των Νεανίδων, με τις Νεφέλη Ντάρα, Ελένη Παπαρρίζου, Παναγιώτα Καλαϊτζή και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη, κατέλαβε την 6η θέση.

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.