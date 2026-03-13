Zωντανή μετάδοση στην Οπεν Πανελλήνια Πρόκριση για την προεθνική ομάδα Όπτιμιστ

Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε στον Ν.Ο. Καλαμακίου η open πανελλήνια πρόκριση της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ (Semi Final).

Συμμετέχουν 200 σκάφη από την Ελλάδα και τέσσερις άλλες χώρες (Σουηδία, Πολωνία, Ιρλανδία Κύπρο) και οι πρώτες τρεις ιστιοδρομίες ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Οι φίλοι του αθλήματος, μάλιστα, είχαν τη δυνατότητα να τις απολαύσουν από την ζωντανή μετάδοσή τους στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και το ίδιο θα γίνει μέχρι την Κυριακή που ολοκληρώνεται η διοργάνωση.

Τα πρώτα 10 αγόρια είναι:

1. Νικόλαος Παππάς Ν.Ο. Βόνιτσας

2. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης

3. Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

4. Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

5. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου

6. Δημήτρης Απίστολας Ν.Ο. Αμφιθέας

7. Μάριος Παναγιώτης Μόσχος Ν.Ο. Βουλιαγμένης

8. Κωνσταντίνος Κιούπης Ν.Α.Ο. Βούλας

9. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη

10. Αλέξανδρος Θωμαΐδης Ν.Ο. Αμφιθέας

Τα πρώτα 10 κορίτσια είναι:

1. Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη Α.Ν.Ο. Γλυφάδας

2. Αριάδνη Πέτρου Ν.Ο. Καλαμακίου

3. Ελένη Μαργαρίτη Ν.Ο. Κατερίνης

4. Ελένη Ιοκάστη Παππά Ν.Ο. Βόνιτσας

5. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε.

6. Μαρία Γκάμπαντ Μαντλέν Ν.Ο.Ε.

7. Εύα Μαρία Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη

8. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο. Καλαμακίου

9. Άρτεμις Σιωπήλη Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας

10. Μαρία Λουκία Μπισκετζη Ν.Ο. Σύρου

Τα πρώτα 120 ελληνικά σκάφη θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην open πανελλήνια πρόκριση (Grand Final) που έχει προγραμματιστεί το διάστημα 15-19 Απριλίου στην Βούλα και θα προκύψει η εθνική ομάδα που θα αποτελείται από 12 αγόρια και κορίτσια.

Τα πρώτα 5 θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μαρόκο το διάστημα 12-28 Ιουνίου και τα επόμενα 7 θα λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας από 24 έως 231 Ιουλίου.