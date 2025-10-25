Πρεμιέρα με νίκες για ΑΕΚ, Καματερό και Πανόραμα

Η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών άνοιξε με την ΑΕΚ, το Καματερό και το Πανόραμα να ξεκινούν με το δεξί στη φετινή σεζόν.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα, συντρίβοντας την Αναγέννηση Άρτας με 35-17. Οι «κιτρινόμαυρες» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, προηγήθηκαν με 17-7 στο ημίχρονο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις φιλοξενούμενες. Κορυφαίες για τις νικήτριες ήταν οι Κατσίκα (6 γκολ) και Παζίνιο (4 γκολ).

Το Καματερό, με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Βασιλείου που πέτυχε 9 τέρματα, επικράτησε της Πυλαίας με 31-25. Η ομάδα του Δανήλου κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, αξιοποίησε τα λάθη των φιλοξενούμενων και πανηγύρισε τη νίκη.

Με τη σειρά του το Πανόραμα μπήκε δυναμικά στη νέα χρονιά, κερδίζοντας με 33-21 τον Άρη Νίκαιας. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς προβάδισμα, διατήρησαν υψηλό ρυθμό μέχρι το φινάλε και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά. Η Παπαδοπούλου ήταν η πρώτη σκόρερ του Πανοράματος με 7 τέρματα, ενώ ακολούθησαν οι Μούρνου (5) και Μεϊμαρίδου (4).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών

ΑΕΚ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 35-17

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-2, 10-3, 12-4, 14-4, 17-7 (ημχ.), 21-9, 22-10, 26-11, 28-13, 31-15, 35-17.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ 31-25

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 10-10, 12-12, 15-13 (ημχ.), 16-15, 20-17, 23-19, 25-20, 29-22, 31-25.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 33-21