Παίκτης επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ: Αυτό που έλειπε από τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν ποδοσφαιριστή επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ που θα του δώσει πολύτιμες λύσεις σε μια θέση που πονάει.

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