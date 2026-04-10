«Χρυσός» ο Κουσαθανάς στο Παγκόσμιο Θαλάσσιου Σκι -17

Ο Γιάννης Κουσαθανάς κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι U17, που πραγματοποιήθηκε στην Κόρντοβα της Αργεντινής.

Ο 17χρονος Έλληνας πρωταθλητής, με προπονητή τον Γάλλο Τανεγκί Μπενέτ, είχε εξαιρετική παρουσία σε όλα τα αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο σλάλομ και στο άλμα, ένα αργυρό στο τρίαθλο, ενώ κατέλαβε την 4η θέση στις φιγούρες, ολοκληρώνοντας μια πολύ επιτυχημένη εμφάνιση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ελληνική ομοσπονδία θαλάσσιου σκι, έφτασε στους τελικούς έχοντας εξασφαλισμένο από τα προκριματικά το αργυρό μετάλλιο στο τρίαθλο, κάτι πολύ σπάνιο και στο θαλάσσιο σκι.

Οι αγώνες έγιναν στις εγκαταστάσεις του Ahumada Esqui Nautico, με την συμμετοχή των κορυφαίων 110 νεαρών αθλητών και αθλητριών, από τις κορυφαίες 18 χώρες του θαλάσσιου σκι.

Οι πρώτοι 6 ανά αγώνισμα

Σλάλομ

Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1.00/58/10.75 Αχουμάντα Μπαουτίστα (Αργεντινή) 0.50/58/10.75 Άρνολντ Λάντον (ΗΠΑ) 5.50/58/11.25

Άλμα

Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 52,8 μέτρα (173 πόδια) Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 52,1 μέτρα (171 πόδια) Έλις Μπρετ (ΗΠΑ) 50,8 μέτρα (167 πόδια)

Τρίαθλο - Συνολικά (Σλάλομ / Φιγούρες / Άλμα / Σύνολο)

Μιχαϊλιτσένκο Μιχαΐλο (Ουκρανία) 959.18 / 1000.00 / 927.05 / 2886.23 Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1000.00 / 790.51 / 996.96 / 2787.47 Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 816.33 / 942.69 / 975.68 / 2734.70

Φιγούρες (Preliminary / Final / Overall / Team)