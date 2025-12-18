Στο σημερινό Center Fox ΑΕΚαρα για τους «16» του Conference και όλα τα διασταυρώματα στη συνέχεια του Κυπέλλου

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ για την αποψινή μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, αλλά και το χάρτη της συνέχειας στο Κύπελλο Ελλάδος betsson που είναι γεμάτος ντέρμπι.