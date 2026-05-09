Ιστορική συμμετοχή στο Σούπερ Καπ για τον Φλοίσβο μετά το νταμπλ του Παναθηναϊκού

Μία ακόμη μεγάλη στιγμή στην ιστορία του ετοιμάζεται να ζήσει ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, καθώς εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Σούπερ Καπ της νέας σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την κατάκτηση του νταμπλ από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά το Κύπελλο Ελλάδας κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Volley League.

Έτσι, ο Φλοίσβος, που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ως φιναλίστ στο Final-4 της Λάρισας, θα βρεθεί απέναντι στους «πράσινους» στη μάχη για το Σούπερ Καπ.

Παρόμοιο σκηνικό είχε διαμορφωθεί και τη σεζόν 2024-2025, όταν ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το νταμπλ και ο Μίλωνας, ως φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, είχε συμμετάσχει στο Σούπερ Καπ απέναντι στους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση του Φλοίσβου:

«Παίρνει θέση στο Σούπερ Καπ ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron!

Η αυλαία του πρωταθλήματος Novibet Volley League “έπεσε” στο κλειστό της Πυλαίας με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ (3-1), κατακτώντας έτσι μετά το κύπελλο Ελλάδας και το πρωτάθλημα. Η κατάκτηση του double από τον Παναθηναϊκό επιτρέπει στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron να πάρει… θέση στο Σούπερ Καπ!

Οι “μπλε” ήταν οι φιναλίστ του κυπέλλου Ελλάδας στο Final 4 της Λάρισας – εκεί όπου έχασαν στις λεπτομέρειες από τον Παναθηναϊκό – και πλέον έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία ακόμη ιστορική στιγμή. Τη συμμετοχή της ομάδας στο Σούπερ Καπ, όπου ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron θα αντιμετωπίσει τον νταμπλούχο – πλέον – Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να θέλει να γράψει μία ακόμη όμορφη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

