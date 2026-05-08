Τέλος εποχής για τον Κουμεντάκη στον Ολυμπιακό

Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από έξι συνολικά χρόνια παρουσίας στον ερυθρόλευκο σύλλογο.

Ο διεθνής ακραίος συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας μαζί τους 11 τίτλους.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα έξι χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας (2018-20, 2022-26), ο «Ράφα» συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί, κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη!

Πανηγυρίσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-25, φτάσαμε έως τη φάση των «8» του Champions League.

Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το «σπίτι» σου. Εις το επανιδείν!».