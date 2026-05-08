Απρόβλεπτο λάτιν ή βαλκανική τρέλα;

Η φετινή σεζόν κύλησε περίεργα για τον ΠΑΟΚ που ωστόσο είναι ακόμα μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μέσα σε όλα τα ιδιαίτερα δεδομένα ενόψει του τέταρτου τελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Λάζαρο Τόρες ή Ούρος Κοβάσεβιτς;

Όταν το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Λάζαρο Τόρες στο ρόστερ του ήταν προφανές ότι έβαζε στη μηχανή του έναν ικανό και άκρως αθλητικό ακραίο. Έναν λάτιν αθλητή με πολύ καλά στοιχεία αλλά και με αδυναμίες. Όταν, λίγους μήνες αργότερα, απέκτησε τον Ούρος Κοβάσεβιτς τα λόγια ήταν περιττά αφού μιλάμε για έναν ακραίο πραγματικά top level που όμως έχει και αυτός την… αχίλλειο πτέρνα.

Με το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να πλησιάζει το ερωτηματικό περί Κοβάσεβιτς ή Τόρες είναι ίσως το μεγαλύτερο από αυτά που έχει να απαντήσει ο Βαλάντης Μαμάης. Μοιάζει σχεδόν αδύνατο να μείνει εκτός ένας από τους ξένους κεντρικούς ενώ δε γίνεται λόγος καν για μη παρουσία του Ερνάντεζ. Οπότε το ζητούμενο είναι αν ο Κουβανός ακραίος ή ο Σέρβος θα συμπληρώσει την τετράδα των ξένων αλλά και τη βασική θέση πλάι στον Κοκκινάκη.

Και αν βιαστείτε να απαντήσετε Κοβάσεβιτς λόγω της ποιότητας και της εμπειρίας του μάλλον τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Προφανώς και ένας παίκτης σαν τον Κοβάσεβιτς δεν μπορεί να μένει εκτός τόσο εύκολα και άνευ συζήτησης. Όμως είναι γεγονός ότι ο Σέρβος είχε τις διακυμάνσεις του αλλά κυρίως τα ξεσπάσματά του. Δε χρειάζεται να είναι ειδήμονας κανείς για να παρατηρήσει ότι στην κακή του μέρα ή ακόμα και στις μέρες που ο ΠΑΟΚ είναι συνολικά κακός ο Κοβάσεβιτς μεταφέρει μεγάλη νευρικότητα και ένταση στην ομάδα του. Σαφώς και είναι ικανός σε δύσκολες φάσεις να κάνει τη διαφορά και να κουβαλήσει την ομάδα του αλλά την ίδια ώρα μπορεί να μετατραπεί σε ωρολογιακή βόμβα.

Την ίδια ώρα ο Τόρες μπορεί να μην έχει την ίδια κλάση αλλά παραμένει ένας καλός ακραίος. Στον αγώνα του Μετς είχε διακυμάνσεις, ειδικά όσον αφορά την υποδοχή, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έκανε θραύση και στην επίθεση και στο μπλοκ. Άλλωστε είναι ένας αθλητής με πολύ καλό άλμα, δύναμη και ικανότητες. Μπορεί να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα όμως; Ίσως, για την ακρίβεια και ναι και όχι. Στο τελευταίο, μέχρι τώρα, παιχνίδι των τελικών δεν κατάφερε παρά το καλό δεύτερο και τρίτο σετ να ξεχωρίσει στο κομβικό τάι μπρέικ και αυτό είναι μια σημαντική αδυναμία.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε ως εδώ και είναι ακόμα όρθιος στη διεκδίκηση του τίτλου έχει μερίδιο ο Μαμάης. Και μέσα σε όλα όσα έκανε διαχειρίστηκε και αυτό το ζήτημα των ακραίων. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις οι τραυματισμοί παικτών να τον οδήγησαν σε μονόδρομο και να τον έβγαλαν από διλήμματα αλλά σε κρίσιμες στιγμές δε δίστασε να κάνει δύσκολες επιλογές.

Προφανώς και στο ερώτημα Τόρες ή Κοβάσεβιτς δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είναι σίγουρο, όμως, ότι είτε η μία επιλογή είτε η άλλη έχει τη δική της λογική και έχει νόημα. Φυσικά και ένας παίκτης με τόσο βαρύ βιογραφικό μπορεί να έχει προτεραιότητα αλλά από την άλλη ο πιο φορμαρισμένος και πιο αποτελεσματικός δεν μπορεί να μένει εκτός. Η απάντηση σύντομα επί του γηπέδου και όλα αυτά σε έναν τελικό που όπως φαίνεται θα καίει.