Ανατροπή με Ανδρεόπουλο, συνεχίζει στον Παναθηναϊκό!

Η σημαία... παραμένει στον ιστό της, με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να συνεχίζει, τελικά, στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν!

Παρά το γεγονός ότι έδειχνε δεδομένη η αποχώρηση του Έλληνα προπονητή από την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 12 χρόνια παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, υπήρξε πλήρης ανατροπή δεδομένων.

Ο Παναθηναϊκός είχε βρει μάλιστα και τον αντικαταστάτη του, τον φημισμένο Ιταλό Αντρέα Αναστάζι, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Παρά ταύτα, αυτή δεν θα ενεργοποιηθεί, με τους Πράσινους να πληρώνουν τη ρήτρα του προσυμφώνου και να δίνουν τα κλειδιά της ομάδας και για τη νέα σεζόν στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, που θα είναι η 13η στον πάγκο του Τριφυλλιού!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον πολύπειρο τεχνικό για την ανανέωση της συνεργασίας τους, συνεκτιμώντας τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα στη μίνι κρίση που πέρασε το προηγούμενο διάστημα, διεκδικώντας ακόμη ένα πρωτάθλημα, το πέμπτο επί των ημερών του στον σύλλογο, έχοντας βέβαια στόχο την επόμενη χρονιά και την ευρωπαϊκή διάκριση.