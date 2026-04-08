Μούχλιας στο SDNA: «Aπό την αρχή ο μόνος στόχος ήταν η άνοδος - Ο κόσμος έδωσε την έξτρα ώθηση»

Ο Βασίλης Μούχλιας μίλησε στο SDNA.gr για την άνοδο του Άρη στην πρώτη κατηγορία, έπειτα από 10 χρόνια απουσίας, για την απαιτητική σεζόν που βίωσε το τμήμα, καθώς και για το μέλλον

Ο βολεϊμπολίστας του Άρη, Βασίλης Μούχλιας, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος στους κιτρινόμαυρους, μίλησε στο SDNA για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για την άνοδο και την επιστοφή στην πρώτη κατηγορία, μετά από 10 χρόνια:

"Ο Αρης είναι ξανά στην μεγάλη κατηγορία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό βόλεϊ κατ' επέκταση. Τέτοιες ομάδες αξίζουν και πρέπει να είναι στην μεγάλη κατηγορία. Ηταν μια πολύ δύσκολη και πιεστική χρονιά γιατί από την αρχή ο μόνος στόχος ήταν η ανοδος. Ηττηθήκαμε σε μόλις ένα παιχνίδι, από τις 22 αναμετρήσεις. Οταν χάσαμε την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία όμως πεισμωσαμε περισσότερο και δουλέψαμε πιο σκληρά για να το πετύχουμε στα πλέι οφ. Τα παιχνίδια στο τέλος ήταν πολύ σκληρά και ειδικά απέναντι στον Ηρακλή ήταν συναρπαστικά. Στο τέλος είμασταν εμείς που φάνηκε ότι το θέλαμε περισσότερο και το αποδείξαμε."

Για την σεζόν και πως την βίωσε ο ίδιος:

"Για μένα ήταν μια ιδιαίτερη σεζόν, γιατί ήμουν στον Άρη την τελευταία χρονιά που ήταν στην Α1 το 2016 και τώρα επέστρεψα για να ανέβασουμε ξανά την ομάδα. Είχα να διαχειριστώ και το γεγονός ότι παράλληλα εργάζομαι και σαν φυσικοθεραπευτής οπότε η δυσκολία ήταν ακόμα μεγαλύτερη καθώς η ομάδα στηρίχθηκε σε μένα αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό."

Για την επόμενη σεζόν και το μέλλον του:

"Ο Αρης ήρθε για να μείνει και να πρωταγωνιστήσει στην μεγάλη κατηγορία και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις και την διάθεση των διοικούντων. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον μου στην ομάδα..."

Το μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας:

"Ο κόσμος μας είναι πολύ σημαντικός και ήταν εκεί όταν τον χρειαστήκαμε να μας στηρίξει και να μας δώσει την έξτρα ώθηση που χρειαζόμασταν για να κερδίσουμε τα παιχνίδια και για αυτό τον ευχαριστούμε πολύ!"