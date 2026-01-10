Πήρε σημαντική νίκη εναντίον του ΖΑΟΝ η Θέτιδα Βούλας

Η Θέτιδα Βούλας λύγισε με 3-2 σετ τον ΖΑΟΝ, για την 13η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Η Θέτιδα πήρε το θρίλερ απέναντι στον ΖΑΟΝ με 3-2 σετ στο κλειστό της Βούλας και σταμάτησε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών.

Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έδωσε το όγδοο φετινό της αγώνα στο τάι μπρέικ σε 13 αγωνιστικές, πανηγυρίζοντας την τρίτη της νίκη και τέταρτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Με το δίποντο η Θέτιδα ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, αφήνοντας στην 9η και στο -2 τον Μίλωνα, που όμως έχει αγώνα λιγότερο.

Στον ΖΑΟΝ το ντεμπούτο τους έκαναν η Μάρλεν Κοβαλέφσκα και η Ευφροσύνη Αλεξάκου, οι οποίες μόλις γύρισαν από την Ισπανία που αγωνίστηκαν για τελευταία φορά με τον Πανιώνιο, ενσωματώθηκαν αμέσως στην ομάδα της Κηφισιάς. Ο ΖΑΟΝ με τον βαθμό που απέσπασε έφτασε τους 22 και ανέβηκε πέμπτος, έχοντας αγώνα περισσότερο από τον ΑΟ Θήρας που είναι έκτος με 21 βαθμούς.

Σπουδαίο παιχνίδι έκανε η Κύπρια κεντρική της Θέτιδας Γεωργία Σταυρινίδη με 9 από 17 μπλοκ της Θέτιδας και 16 πόντους συνολικά, ενώ καθοριστικές ήταν και η Ασημίνα Νικολογιάννη με 19 και η Ολίβια Ούτερμπακ με 22.

Για τον ΖΑΟΝ η Ευφροσύνη Αλεξάκου στον πρώτο της αγώνα με τη νέα της ομάδα πρόσφερε 22 πόντους, ενώ διψήφιες ήταν ακόμα η Ελπίδα Τικμανίδου (16π.), η Αναστασία Κραϊντούμπα στα τέσσερα σετ που αγωνίστηκε (15π.), η Έρικα Γράβαρη με 13 και 6 μπλοκ και η Κατερίνα Γιώτα με 10.

Στο πρώτο σετ με δύο συνεχόμενα μπλοκ της Γιώτα ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με 3-8. Η Θέτιδα προσπάθησε να μειώσει και έφτασε στο -2 (15-17) μετά από άουτ της Τικμανίδου. Από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα της Κηφισιάς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Θέτιδας για να πάρει ξανά διαφορά ασφαλεάις (15-22). Η ομάδα της Βούλας μείωσε σε 19-24 με δύο συνεχόμενους άσσους της Σταυρινίδη αλλά στη συνέχεια αστόχησε για το 19-25.

Στο δεύτερο σετ η Θέτιδα ξεκίνησε δυνατά και με την Πάλαγκ προηγήθηκε με 7-2. Ο ΖΑΟΝ κατάφερε με μπλοκ της Γράβαρη να μειώσει σε 8-6 και έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ, με την ομάδα της Βούλας να διατηρεί το προβάδισμα. Το 23-19 έγινε 23-22 με δύο συνεχόμενα λάθη της Θέτιδας, όμως το λάθος της Αλεξάκου (επίθεση στο φιλέ) και το μπλοκ της Σταυρινίδη έκαναν το 25-22.

Στο τρίτο σετ η Θέτιδα με άσσο της Ματσαρόκη έκανε το 6-1. Ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Γράβαρη έφερε την ισορροπία στο σετ (9-9), αλλά η ομάδα της Βούλας διατηρούσε το προβάδισμα. Με νέο μπλοκ της Γράβαρη έγινε το 20-20 αλλά η Θέτιδα με επίθεση της Πάλαγκ και δύο πόντους της Σταυρινίδη με μπλοκ και επίθεση έκανε το 23-20. Ο ΖΑΟΝ δεν μπόρεσε να πάρει το side out και οι γηπεδούχες με δύο κόντρα επιθέσεις της Ούτερμπακ έκαναν το 25-20.

Στο τέταρτο σετ ο ΖΑΟΝ έβγαλε αντίδραση και ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 17-17. Η ομάδα της Κηφισιάς όμως δεν άφησε τη Θέτιδα να προσπεράσει, η Αλεξάκου έκανε το 21-23, η Νικολογιάννη μετά το τάιμ άουτ του Νικολάκη μείωσε σε 22-23, η Γράβαρη έδωσε δύο σετ μπολ στην ομάδα της, η Νικολογιάννη έσβησε το ένα αλλά στην επόμενη φάση η Ζιώγα έκανε το 23-25.

Στο τάι μπρέικ η Θέτιδα με μπλοκ της Σταυρινίδη πήρε διαφορά τεσσάρων πόντων (6-2), δίνοντάς της από νωρίς προβάδισμα νίκης. Ο ΖΑΟΝ με την Αλεξάκου μείωσε σε 7-5 αλλά η ίδια στην επόμενη φάση χρεώθηκε με υπέρβαση για το 8-5. Η Σταυρινίδη συνέχισε να κυριαρχεί πάνω στο φιλέ για το 10-6, με τον ΖΑΟΝ να προσπαθεί να φέρει το σετ στα ίσια. Η Τικμανίδου μείωσε σε 12-9 και 13-10 αλλά η ίδια έχασε το σερβίς για το 14-10. Η Νικολογιάννη στην επόμενη φάση εκμεταλλεύτηκε την κόντρα επίθεση και διαμόρφωσε το 15-10.

Διαιτητές: Πρέντζας, Κατερλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τρίκκα, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 11-16, 15-21, 19-25

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-17, 25-22

3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-20, 25-20

4ο σετ: 7-8, 13-16, 19-21, 23-25

5ο σετ: 5-2, 10-6, 12-8, 15-10

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 64 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10) σε 137'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (2 άσσοι), Βλαχάκη 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 22% άριστες), Σταυρινίδη 16 (5/10 επ., 2 άσσοι, 9 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (17/44 επ., 5 μπλοκ), Ματσαρόκη 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (19/43 επ., 57% υπ. - 24% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 64% υπ. - 21% άριστες), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση, Πάλαγκ 9 (8/24 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. - 31% άριστες).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (6/14 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 16 (14/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 14% άριστες), Αλεξάκου 22 (21/40 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 24% άριστες), Γράβαρη 13 (7/15 επ., 6 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Κραϊντούμπα 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 50% υπ. - 17% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 63% υπ. - 37% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 2 (2/11 επ.), Νικόλοβα.