Κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο η ΑΕΚ και μαζί το εισιτήριο για το Challenge Cup

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στο Βαλκανικό Κύπελλο, επικρατώντας της Ντρίτα με 3-0 σετ και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το Challenge Cup.

Με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, η ομάδα του Ντεχρί Ντεχριόγλου κυριάρχησε στο τουρνουά του Κοσόβου, κατακτώντας την πρώτη θέση και παίρνοντας το εισιτήριο για το Challenge Cup.

Εκεί, βρίσκονται ήδη ο Παναθηναϊκός, ο ΑΟ Θήρας και ο Πανιώνιος ΓΣΣ.

Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά το ματς και πήρε νωρίς προβάδισμα τριών πόντων στο πρώτο σετ. Η Ντρίτα μείωσε και έφτασε στο 19-17, ωστόσο οι «κιτρινόμαυρες» κράτησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν το σετ με 25-20.

Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν αρχικά, αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 8-8 και στη συνέχεια πέρασε μπροστά· ανεβάζοντας τον ρυθμό, έφτασε στο 20-16. Η Βάλκοβα έκανε το 22-17 με άσσο και η Μπουρτέα έκλεισε το σετ στο 25-18.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες ξαναπήραν γρήγορα κεφάλι και έφτασαν να διπλασιάσουν το προβάδισμα (12-6). Η Ντρίτα μείωσε προσωρινά σε 16-13, αλλά η Κυπαρίσση και η Κλέπκου κράτησαν τον έλεγχο, ενώ η Γιουζκέντς διαμόρφωσε το 23-14. Παρότι οι φιλοξενούμενες έκαναν προσπάθεια ανατροπής και το σκορ έφτασε στο 24-19, ένα πλασέ της Καββαδία στο κέντρο έδωσε στην ΑΕΚ το τελικό «κλείδωμα» της νίκης και το τρόπαιο.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)