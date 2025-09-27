Φιλική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Μίλωνα

Η γυναικείας ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικράτησε του Μίλωνα στην Μίκρα με 3-0. σετ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ:

Φιλική νίκη με 3-0 επί του Μίλωνα στην Μίκρα, πέτυχε το βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του.

Ο Δικέφαλος κυριάρχησε και στα τρία σετ, έχοντας σε πολύ καλή μέρα την διαγώνιο του, Τάρα Τάουμπνερ, η οποία με 21 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ της φιλικής αναμέτρησης.

Οι «ασπρόμαυρες» πίεσαν αρκετά την υποδοχή των αντιπάλων τους, κάτι που αποτυπώνεται και από την στατιστική, καθώς ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 άσσους.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-21, 25-11)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-20

2ο σετ: 6-8, 16-13, 21-15, 25-21

3ο σετ: 8-4, 16-5, 21-8, 25-11

* Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 12 άσσους και 14 λάθη αντιπάλου, ενώ του Μίλωνα προήλθαν από 24 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλου.

ΠΑΟΚ (Εφραιμίδης): Τάουμπνερ 21 (18/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σίζαρ 11 (9/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 71% υπ.-29% άριστη), Κιουτσιούκη 2 (2/4 επ.), Σαντιάγκο 9 (5/22 επ., 4 άσσοι, 40% υπ.-30% άριστη), Τοντάι 12 (5/11 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Θεοδοσίου (λ, 47% υπ.-32% άριστη), Καραμπάση (λ, 60% υπ.-40% άριστη), Απλαδά 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Τσοχατζή.

ΑΟΝΣ Μίλων (Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 8 (8/25 επ.), Χάνα (λ, 23% υπ.-23% άριστη), Μάντισον 1 (1/13 επ., 43% υπ.-29% άριστη), Σαλκούτε 2 (2/4 επ., 50% υπ.-17% άριστη), Σκουλούδη 6 (1/4 επ. 5 μπλοκ), Τζαγκαράκη (λ-, 33% υπ-22% άριστη), Πίττα 2 (2/6 επ.), Σπανάκη 4 (4/11 επ, 67% υπ.), Μπρουκς 6 (5/10 επ, 1 μπλοκ, 29 υπ.-14% άριστη) Ζαμπορόφσκα 3 (1/1 επ, 2 μπλοκ), Κίττου, Αμπατζή, Αργυρίου.