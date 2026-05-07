Δημοσίευμα-«βόμβα» για τον αντι-Φερστάπεν στη Red Bull!

Η Red Bull έχει ξεχωρίσει τον Όσκαρ Πιάστρι ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μαξ Φερστάπεν, σε περίπτωση που ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής αποχωρήσει από την ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Motorsport.

Πηγές επιβεβαίωσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία στο paddock του Μαϊάμι GP, παρά το γεγονός ότι ο Φερστάπεν δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν και η Red Bull επιμένει πως υπολογίζει κανονικά πάνω του. Ωστόσο, ο Λορέν Μεκίς και ο Oλιβερ Μίντζλαφ εμφανίζονται έτοιμοι να ενεργοποιήσουν το πλάνο Πιάστρι, στο όχι πιθανό αλλά υπαρκτό σενάριο όπου ο Ολλανδός αλλάξει ομάδα, ή ακόμη και αποχωρήσει προσωρινά από τη Formula 1.

Με περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους στη Red Bull Racing, ο οδηγός δεν αποτελεί... άλλον έναν αθλητή. Είναι το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφονται η τεχνική εξέλιξη, η εσωτερική ισορροπία και τα εμπορικά συμφέροντα της ομάδας. Για αυτόν τον λόγο, η αποκλειστική στήριξη στην ακαδημία νέων οδηγών δεν θεωρείται πλέον αρκετή. Παρότι η Red Bull επενδύει στον Ισακ Χάτζαρ, ο νεαρός Γάλλος δεν θεωρείται ακόμη έτοιμος να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απουσία του Μαρκ Βέμπερ από τα pre-season tests στο Μπαχρέιν. Ο Πιάστρι φέτος επέλεξε να συνεργαστεί πιο στενά με τον Πέδρο Μάτος, πρώην μηχανικό του στην Prema στη Formula 2. Η απομάκρυνση του Βέμπερ από τη μόνιμη παρουσία δίπλα στον οδηγό ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξορθολογισμού των εσωτερικών ισορροπιών και δημιουργίας πιο άμεσης επικοινωνίας με τη McLaren.

Ο ίδιος ο Πιάστρι αποφάσισε να απομακρύνει τον Βέμπερ από τον στενό κύκλο του, κάτι που φαίνεται να επανέφερε ηρεμία στο γκαράζ της McLaren. Η αλλαγή συνοδεύτηκε από δυνατά αποτελέσματα, με βάθρα στην Ιαπωνία και στο Μαϊάμι μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο Βέμπερ ίσως έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον του Αυστραλού οδηγού. Μια αναθέρμανση των σχέσεών του με τη Red Bull, την πρώην ομάδα του, δεν θα αποτελούσε έκπληξη.

Για να κατανοήσει κανείς τη λογική πίσω από αυτές τις κινήσεις, πρέπει να δει τη βαθύτερη αλλαγή που συντελείται στη Red Bull μετά την αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Μάρκο είχε χτίσει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία: εξέλιξη νέων ταλέντων δίπλα σε έναν αποδεδειγμένο ηγέτη. Το μοντέλο αυτό λειτούργησε ιδανικά με τους Φέτελ, Ρικιάρντο και Φερστάπεν.

Με τον Μεκίς πλέον σε ηγετικό ρόλο, η Red Bull φαίνεται να μετακινείται προς ένα πιο ευέλικτο μοντέλο, όπου η εξωτερική αγορά θα παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Πιάστρι προβάλλει ως ο ιδανικός υποψήφιος. Νέος ηλικιακά, εξαιρετικά σταθερός, ανταγωνιστικός και με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης.

Στο Γουόκινγκ όλοι κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Ο Πιάστρι έχει συμβόλαιο έως το 2027, κάτι που δίνει ισχυρή διαπραγματευτική θέση στη McLaren. Ωστόσο, η ιστορία της Formula 1 έχει δείξει πως τα συμβόλαια σπάνια αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο όταν ένας οδηγός θέλει να αποχωρήσει.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, κομβικό ρόλο θα είχε ο Ζακ Μπράουν, ο οποίος πιθανότατα θα προσπαθούσε να μετατρέψει μια δύσκολη κατάσταση σε τεράστια οικονομική ευκαιρία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πιθανά σενάρια θα ήταν ένα swap, με τον Πιάστρι να μετακινείται στη Red Bull και τον Φερστάπεν να πηγαίνει στη McLaren. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η McLaren ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Ολλανδό. Επιπλέον, η δυσαρέσκεια του Φερστάπεν φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 και όχι απαραίτητα με τη σημερινή ομάδα του.