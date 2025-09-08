Έτσι πήρε τη νίκη ο Φερστάπεν - Η μεγάλη απόφαση της Red Bull

Η Red Bull παρουσίασε στο Grand Prix της Ιταλίας μια νέα φιλοσοφία προσέγγισης, που αποδείχθηκε καθοριστική για την επιστροφή του Μαξ Φερστάπεν στις νίκες.

Η ομάδα άλλαξε τρόπο σκέψης στον τρόπο που προετοιμάζεται, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις παρατηρήσεις του οδηγού και λιγότερο στη «στεγνή» καθοδήγηση από τον προσομοιωτή.

Ο Φερστάπεν τόνισε ότι αυτή η αλλαγή βοήθησε την ομάδα να κατανοήσει καλύτερα τις πραγματικές δυνατότητες του μονοθεσίου. Κομβικό ρόλο έπαιξε και ο νέος επικεφαλής, Λοράν Μεκίς, ο οποίος έφερε περισσότερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων από το pit wall.

Στο Μόντσα, η Red Bull δοκίμασε νέο πίσω φτερό χαμηλής αντίστασης και αξιοποίησε τη βελτιωμένη μονάδα ισχύος της Honda. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μονοθέσιο πιο γρήγορο και πιο σταθερό, που επέτρεψε στον Φερστάπεν να κυριαρχήσει στον αγώνα και να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στην ιστορία της Formula 1 σε επίπεδο μέσης ταχύτητας.

Η νίκη αυτή δεν ήταν μόνο ζήτημα ταχύτητας. Ήταν προϊόν αλλαγής νοοτροπίας. Η Red Bull έδειξε ότι ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο, η ευελιξία, η ανοιχτή επικοινωνία με τον οδηγό και η προσαρμοστικότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.