Εκτός Formula 1 τη νέα σεζόν ο Ρικιάρντο!

Μετά και την μεταγραφή του Γκασλί στην Alpine και αυτή του Nικ Ντε Βρις στην Αlpha Tauri, έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό το grid της επόμενης σεζόν στη Formula 1 και όπως όλα δείχνουν ο Ντάνιελ Ρικιάρντο δεν θα τρέχει με κάποια ομάδα, όπως δήλωσε και ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, μόνο η Haas με την Williams έχουν από μία κενή θέση, αλλά θεωρείται απίθανο να πάει σε μία από αυτές τις ομάδες και έτσι αυτομάτως μένει εκτός grid.

«Γνώριζα πως ο Πιερ Γκασλί και η Alpine είχαν μεταξύ τους συνομιλίες εδώ και καιρό. Ήξερα πως η Alpine ενδιαφερόταν για εκείνον. Ήμουν προετοιμασμένος, δεν έμεινα έκπληκτος. Προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται τριγύρω και να ανακαλύψουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως δεν θα βρίσκομαι στο grid το 2023. Πλέον προσπαθούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για το 2024. Μπορεί να υπάρξουν τότε καλύτερες ευκαιρίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρικιάρντο.

Things nobody wants to hear... 😞#F1 pic.twitter.com/DeWXFy9cYK