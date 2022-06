Σταμάτησε τον Μάρεϊ ο Ίσνερ - Ακάθεκτος ο Αλκαράθ (vids)

Ο 37χρονος Αμερικανός (Νο.24), ημιφιναλίστ του 2018, λύγισε τον άλλοτε Νο.1 τενίστα στον κόσμο (Νο.52) με 6-4, 7-6(4), 6-7(4), 6-4 στον δεύτερο γύρο του Wimbledon και... στεναχώρησε το Centre Court, που είχε πάρει φωτιά για τον δύο φορές νικητή της διοργάνωσης. Νωρίτερα, θυμίζουμε, είχε ηττηθεί και η Έμα Ραντουκάνου.

Ο Άντι, όμως, δεν είχε λύσεις απέναντι στο πανίσχυρο σερβίς του αντιπάλου του, που έβγαλε 36 άσους και κέρδισε το 84% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς. Σημειώστε ότι είναι η πρώτη φορά που ο 35χρονος Βρετανός μένει εκτός τρίτου γύρου!

Ο Ίσνερ, που νίκησε τον Μάρεϊ για πρώτη φορά στην καριέρα του, έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ, που απέκλεισε με 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 τον Μίκαελ Ίμερ, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του στο χορτάρι!

Στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης πέρασε και ο Κάρλος Αλκαράθ, που αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του στο γρασίδι. Νίκησε με 6-4, 7-6(7), 6-3 τον Τάλον Γκρίκσπορ και στην πρώτη του εμφάνιση στο τρίτο γύρο του βρετανικού major θα αναμετρηθεί με Γερμανό Όσκαρ Ότε, που είδε τον Κρίστιαν Χάρισον να εγκαταλείπει τον αγώνα τους μόλις στο 3-1.

Δράμα είχαμε στον αγώνα του Γίρι Βέσελι με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, καθώς ο Ισπανός πέταξε εκτός γηπέδου την μπάλα στο 9-7 του πέμπτου σετ και δέχτηκε point penalty (μετά το warning που πήρε λίγα λεπτά νωρίτερα), για να ηττηθεί με 6-3, 5-7, 6-7(2), 3-6, 6-7(7). Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο αντίπαλός του είχε φύγει από το court, αυτός παρέμεινε απαρηγόρητος στην καρέκλα του...

Ο Τσέχος θα βρει τώρα απέναντί του τον Τόμι Πολ, που νίκησε με 6-2, 6-4, 6-1 τον Αντριάν Μαναρινό. Στον τρίτο γύρο πέρασε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Καμ Νόρι, που υπέταξε με 6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2 τον Τζάουμε Μουνάρ και παίζει με Στιβ Τζόνσον.

Το... θαύμα του Ντεν Μπος, τέλος, ο Τιμ Βαν Ριτχόβεν, που μπήκε στη διοργάνωση με wild card, σταμάτησε τον Ράιλι Οπέλκα με 6-4, 6-7(8), 7-6(7), 7-6(4) και έκλεισε ραντεβού με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Στις γυναίκες, η Ονς Ζαμπέρ, Νο.2 πλέον στον κόσμο, νίκησε εύκολα με 6-4, 6-0 την Καταρζίνα Κάβα και θα συναντήσει την Ντιάν Πάρι.

