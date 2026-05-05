Τετάρτη μεσημέρι με Τάγκερ η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει αύριο (6/5) την πορεία της στο χωμάτινο 1000άρι της Ρώμης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια περίμενε την πρώτη της αντίπαλο από τα προκριματικά της διοργάνωσης και σήμερα έμαθε ότι αυτή θα είναι η Αυστριακή lucky loser Λίλι Τάγκερ, Νο.92 στον κόσμο.

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και πριν μερικές εβδομάδες στον πρώτο γύρο του Indian Wells και εκείνη, μάλιστα, ήταν η τελευταία νίκη της Μαρίας στο tour.

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 15.30-16.00 (BNP Paribas Arena) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novaports 6. Θα προηγηθούν τα ματς Μπρούκσμπι-Μπάες (12.00) και Πιγκάτο-Γκραντ.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στον κόσμο.

Στη διοργάνωση μετέχει, φυσικά, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (7/5) κόντρα στον Τόμας Μάχατς.