Πρεμιέρα κόντρα στον Μάχατς ο Τσιτσιπάς

Πολύ δύσκολη είναι η κλήρωση της Ρώμης (ATP 1000) για τον Στέφανο Τστσιπά!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που έδειξε σημάδια ανάκαμψης στη Μαδρίτη, κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Τόμας Μάχατς, Νο.41 στον κόσμο.

Οι δύο παίκτες είχαν συναντηθεί και στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Τσέχος είχε πάρει τη νίκη στα τέσσερα σετ.

Όποιος προκριθεί στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ στον τρίτο μάλλον θα περιμένει ο Κορεντέν Μουτέ. Πιθανότερος αντίπαλος για τον τέταρτο γύρο είναι ο Φλάβιο Κομπόλι, για τα προημιτελικά ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και για τα ημιτελικά ο ασταμάτητος Γιάνικ Σίνερ.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Σάσα Ζβέρεφ και μαζί του είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που επιστρέφει στη δράση μετά το Indian Wells.

Κάτοχος του τίτλου είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (6/5).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σίνερ-Σέλτον

Αλιασίμ-Μεντβέντεφ

Μουζέτι-Τζόκοβιτς

Ντε Μινόρ-Σέλτον