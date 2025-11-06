Μουζέτι: «Όχι, δεν θα πρότεινα σε ένα παιδί το backhand με ένα χέρι»

Ο Λορέντζο Μουζέτι παραδέχτηκε ότι ήταν νευρικός στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship και εμφανίστηκε ανακουφισμένος για τη νίκη του επί του Σταν Βαβρίνκα.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας», είπε αρχικά στη συνέντευξη τύπου ο 23χρονος Ιταλός, Νο.9 στον κόσμο. «Ξεκίνησε με λίγη ένταση, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Νομίζω ότι σήμερα (ο Βαβρίνκα) σέρβιρε πραγματικά πολύ καλά και το γήπεδο είναι αρκετά γρήγορο. Δεν ήταν εύκολο να βρω ρυθμό, να μπω στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος βρήκα τον τρόπο, οπότε είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Αρχικά ρωτήθηκε αν θα πρότεινε σε ένα νέο παιδί να έχει backhand με το ένα χέρι. «Θέλετε την ειλικρινή απάντηση; Όχι. Όχι, γιατί το σύγχρονο τένις είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, ειδικά με την ταχύτητα του παιχνιδιού και τα πιθανά μειονεκτήματα που έχεις στο κομμάτι της επιστροφής του σερβίς. Φυσικά, από πάθος για το τένις, θα έλεγα "ναι". Αλλά αν με ρωτάς ειλικρινά, όπως, για παράδειγμα, αν μιλάμε για τον γιο μου, θα ήθελα να έχει backhand με τα δύο χέρια».

Έχει επιπλέον πίεση, λόγω της μάχης που δίνει για πρόκριση στο ATP Finals; «Ναι και όχι. Τον τελευταίο μήνα ήμουν πραγματικά υπό πίεση, γιατί η μάχη στο Race ήταν πολύ, πολύ κλειστή. Στα τελευταία στάδια της, ήμασταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, και ο Φίλιξ έκανε μια απίστευτη πορεία στο Παρίσι. Εγώ έχασα στον πρώτο γύρο, οπότε αυτό ήταν. Τώρα όμως έχω μια ευκαιρία εδώ, οπότε φυσικά ναι, υπάρχει λίγη πίεση, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι πολύ, όσο δύσκολο κι αν είναι. Ας δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες».

Ο Μουζέτι, πάντως, έφτασε δύο πόντους μακριά από την ήττα στο δεύτερο σετ απέναντι στον Σταν. «Ειλικρινά, σήμερα ήμουν αρκετά νευρικός στο γήπεδο, αλλά κατάφερα να συμπεριφερθώ καλύτερα στο τρίτο σετ, όπου ήμουν λίγο πιο ήρεμος, πιο υπομονετικός. Νομίζω ότι στο τάι μπρέικ έπαιξα ειλικρινά καλά και, φυσικά, στους τρεις πόντους όταν ήμουν πίσω 5-4, έπαιξα τρεις πολύ σταθερούς πόντους. Αυτό μάλλον ήταν το σημείο καμπής του αγώνα, γιατί ο Σταν μάλλον είχε το πάνω χέρι μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Και πρόσθεσε: «Το κλειδί ήταν δεν έβγαλε δύο άσους. Μπήκα στο ράλι και προσπάθησα να είμαι όσο πιο σταθερός γίνεται. Νομίζω ότι στο 5-4 έχασε ένα forehand και στο 5-5 ένα backhand. Οπότε ήμουν πιο σταθερός σ’ εκείνους τους δύο πόντους και όταν είχα την ευκαιρία να κλείσω το σετ, σέρβιρα καλά και χτύπησα ένα πολύ δυνατό forehand. Απλώς προσπάθησα να μείνω όσο πιο ήρεμος γίνεται».

Μίλησε και για τις γρήγορες συνθήκες του Telekom Center. «Δοκίμασα την πρώτη μέρα στο κεντρικό γήπεδο, αλλά το να παίζεις έναν πραγματικό αγώνα ποτέ δεν είναι εύκολο. Ιδιαίτερα εδώ, με τόσο γρήγορες συνθήκες. Εναντίον ενός παίκτη τόσο επιθετικού όπως ο Σταν, δεν ήταν εύκολο να βρω ρυθμό στα ράλι. Αυτό ήταν μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αρχή. Στο τέλος, όμως, έπαιξα πιθανότατα το καλύτερο τένις μου, οπότε είμαι αισιόδοξος για το επόμενο ματς».

Δεν επιβεβαίωσε, τέλος, ότι προσέλαβε στην ομάδα του για τη νέα σεζόν τον Χοσέ Πέρλας: «Δεν έχω πει τίποτα σχετικά με προσθήκες στο επιτελείο μου. Αν υπάρξει κάτι, θα το ανακοινώσω μετά το τέλος της σεζόν. Προς το παρόν, η ομάδα μου είναι έτσι όπως είναι. Αν υπάρξουν νέα, θα τα ανακοινώσω εγώ ο ίδιος».

Ο Μουζέτι θα παίξει σήμερα (15.00) στα προημιτελικά της Αθήνας με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μιλέρ, όντας δύο νίκες μακριά από το ATP Finals.

Αν περάσει στους «4» θα παίξε με τον νικητή του ματς Κόρντα-Κετσμάνοβιτς (13.00), ενώ το άλλο ζευγάρι της τετράδας θα προκύψει από τους αγώνες Τζόκοβιτς-Μπόρζες (18.00) και Γκιρόν-Χάνφμαν (20.00).