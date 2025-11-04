Τζόκοβιτς: «Αρνούμαι να συζητώ για απόσυρση»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν χαρούμενος με την απόδοσή του στο ματς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο Hellenic Championship, αλλά και με τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν οι φίλαθλοι στο Telekom Center.

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη», είπε στη συνέντευξη τύπου ο 38χρονος Σέρβος. «Η υποστήριξη ήταν όπως την φανταζόμουν και όπως θα ήθελα να είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν εδώ από την Αθήνα, την Ελλάδα. Και φυσικά, άκουσα ότι ήρθαν και αρκετοί από τη Σερβία, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Ήταν ένα από τα ωραιότερα στάδια μπάσκετ στην Ευρώπη — και πιθανώς και στον κόσμο — και το να υπάρχει ένα γήπεδο τένις εκεί μέσα, έμοιαζε πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που αγωνίστηκα».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια αν έχει εμπνευστεί από την ελληνική μυθολογία: «Η ελληνική ιστορία είναι απίστευτη. Και η ελληνική μυθολογία έχει εμπνεύσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, διαχρονικά. Επίσης, η ορθόδοξη πίστη, που συνδέει ιδιαίτερα τη Σερβία με την Ελλάδα, έχει για μένα μια ξεχωριστή σημασία. Ναι, θα έλεγα πως είμαι, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, πνευματικός ή θρησκευόμενος άνθρωπος. Πιστεύω στη θεία δύναμη, πιστεύω στον Θεό και πιστεύω ότι όλη η επιτυχία που είχα στην καριέρα μου οφείλεται στη θεία παρέμβαση. Το παίρνω αυτό πολύ σοβαρά, όχι μόνο ως κομμάτι της επαγγελματικής μου ρουτίνας, αλλά και ως μέρος του ποιος είμαι ως άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που έχω παρατηρήσει πολύ έντονα εδώ στην Ελλάδα, το πόσο πιστοί και θρησκευόμενοι είναι οι άνθρωποι. Και το αγαπώ αυτό. Πιστεύω ότι ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερη πίστη. Εμείς είμαστε μέρος του χριστιανισμού, αλλά υπάρχουν και πολλές όμορφες θρησκείες στον κόσμο που ίσως έχουν μείνει λίγο πίσω εξαιτίας του υλιστικού τρόπου ζωής που κυριαρχεί. Για μένα όμως είναι κάτι απολύτως πραγματικό και σημαντικό. Στην Ελλάδα βλέπω μια όμορφη ισορροπία: οι άνθρωποι σέβονται πραγματικά τις ρίζες τους, και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άνετα εδώ».

Σε ό,τι αφορά την τελετή στη μνήμη του Νίκι Πίλιτς, ο Νόλε ανέφερε: «Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Αν λάβουμε υπόψη τι σήμαινε για μένα — προσωπικά και οικογενειακά, αλλά και επαγγελματικά, ήταν για μένα σαν πατέρας. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή μου, τόσο ως τενίστα όσο και ως άνθρωπο. Όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, ήταν ένα σοκ. Ήμουν στην κηδεία του, που μάλιστα ήταν η πρώτη κηδεία που παρακολούθησα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η κληρονομιά που άφησε σε μένα και στο άθλημα δεν θα σβήσει ποτέ. Όσο παίζω τένις και όσο ζω θα τιμώ το όνομά του. Η αποψινή στιγμή ήταν ένας τρόπος να του αποτίσω φόρο τιμής. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον ο κόσμος θα συνεχίσει να μαθαίνει για το πώς επηρέασε το τένις και τον αθλητισμό γενικότερα. Ήταν πραγματικά ένας ξεχωριστός άνθρωπος».

Για το ματς είπε: «Μερικές φορές χρειάζεται πολλή ενέργεια και προσπάθεια για να κερδίσεις ένα σετ. Αυτό είναι ψυχολογικά και σωματικά έντονο για σένα, ενώ για τον αντίπαλο που το χάνει μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει. Έτσι, η αρχή του δεύτερου σετ ήταν το πιο σημαντικό σημείο. Στην αρχή του δεύτερου σετ δυσκολεύτηκα σωματικά, οπότε προσπαθούσα να κρατήσω το σερβίς μου και να περιμένω ευκαιρίες στο δικό του. Στο 2-1 αλλάξαμε μπάλες και κατάφερα να του σπάσω το σερβίς χωρίς να χάσω πόντο. Έβαλε και τα τέσσερα πρώτα σερβίς του, αλλά εγώ άλλαξα λίγο τον ρυθμό, την ταχύτητα και την τακτική. Δούλεψε πολύ καλά, αμύνθηκα εξαιρετικά εκείνη τη στιγμή και μετά νιώθεις ακόμη πιο εμπνευσμένος. Συνολικά τελείωσα τον αγώνα πολύ δυνατά. Το σερβίς μου λειτούργησε πολύ καλά και γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή μου στις κρίσιμες στιγμές».

Μετά από μια μικρή διακοπή λόγω της εμφάνισης των παιδιών στην αίθουσα συνεντεύξεων (δεν ήθελαν, πάντως, να κάνουν ερώτηση!), ο Νόλε συνέχισε: «Λοιπόν, γενικά, η απόδοση ήταν πολύ καλή, ειδικά στο σερβίς και στις κρίσιμες στιγμές. Νομίζω ότι έκανα τα σωστά χτυπήματα όταν έπρεπε και αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας».

Ρωτήθηκε, τέλος, αν έχει περάσει από το μυαλό του η απόσυρση. «Έχει περάσει από το μυαλό μου, περισσότερες από μερικές φορές, σίγουρα. Αλλά αρνούμαι να το συζητώ. Θέλω να απολαμβάνω στιγμές σαν τη σημερινή μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα να παίζω όσο και όποτε θέλω. Ο Σταν Βαβρίνκα δέχεται επίσης συχνά την ίδια ερώτηση, και συμφωνώ απολύτως μαζί του όταν λέει "Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με να παίζω, να απολαμβάνω". Καταλαβαίνω την περιέργεια των ανθρώπων για το "πότε", αλλά για μένα δεν υπάρχει τέτοια αντίστροφη μέτρηση στο μυαλό μου. Φυσικά, η σκέψη έχει περάσει από το μυαλό μου, αλλά στο τέλος αποφάσισα να παίζω με τους δικούς μου όρους, όταν θέλω να παίζω και όχι όταν οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παίξω. Αυτό είναι όλο».