Ήττα στο διπλό για τη Σάκκαρη

Μαρία Σάκκαρη και Ντόνα Βέκιτς δεν κατάφεραν να περάσουν στον δεύτερο γύρο του Wuhan Open.

Οι δύο φίλες ηττήθηκαν με 5-7, 6-3, 10-8 από τις Ίβα Γιόβιτς (ΗΠΑ)/Τζουλιάνα Όλμος (Μεξικό), που μπήκαν την τελευταία στιγμή στο ταμπλό ως αναπληρωματικές, και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Μικρό το κακό, βέβαια, για τη Μαρία, που δοκιμάζει πράγματα στις προπονήσεις της αυτές τις μέρες και έπαιξε... εκτάκτως στο διπλό της Γουχάν (με wild card), από τη στιγμή που το ranking της δεν την έβαζε στο κυρίως ταμπλό του μονού.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ετοιμάζεται για το φινάλε της στη σεζόν και ο τελευταίος σταθμός της θα είναι η Ιαπωνία. Θα παίξει την προσεχή εβδομάδα (13-19/10) στην Οσάκα (WTA 250) και θα ακολουθήσει το 500άρι του Τόκιο (20-26/10).