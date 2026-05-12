Τιθορέα: Με χειροβομβίδες και καλάσνικοφ «πιάστηκαν» οι ληστές της τράπεζας – Εγκλωβίστηκαν σε δρόμο του Αλεποχωρίου

Μόλις λίγες ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να φτάσουν στα ίχνη και στον εντοπισμό των ένοπλων ληστών που το πρωί της Δευτέρας (11.5.26) εισέβαλλαν σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Μάλιστα, τρέχοντας από την τράπεζα της Τιθορέας προς το αυτοκίνητο διαφυγής τους δεσμίδες χρημάτων τους έπεσαν στον δρόμο. Υπενθυμίζεται πως πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο και πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης.

Το πρώτο αυτοκίνητο βρέθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λαμίας, που είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και αμέσως ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο της ΔΑΟΕ που είχε ήδη κινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί έδρασαν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες ενδείξεις, για τα πρόσωπα και για το που επρόκειτο να κατευθυνθούν οι ληστές, για αυτό τους έστησαν ενέδρα και τους εντόπισαν κοντά στο Αλεποχώρι.

Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδους δρόμους και αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Και οι οκτώ οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες.

Πηγή: newsit.gr