«Την είχε χτυπήσει ξανά», καταγγέλλει η αδελφή της 28χρονης μητέρας - Στον ανακριτή ο 30χρονος, μιλά για ατύχημα

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας από την Κρήτη. Η 28χρονη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που τραυματίστηκε.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της.

Ο 30χρονος σύζυγός της από την πλευρά του, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εν κινήσει άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, αποδίδοντας το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα της πόρτας.

Στο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ο 30χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Μαρτυρία - κλειδί θεωρείται αυτή του 7χρονου παιδιού τους, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, νέες μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου (9/5) στην περιοχή της Παντάνασσας, στον Δήμο Μαλεβιζίου, σε περιστατικό που διερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αδελφή της 28χρονης, δήλωσε ότι θεωρεί υπεύθυνο τον σύζυγο της γυναίκας, επικαλούμενη και όσα φέρεται να ανέφερε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στους αστυνομικούς. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα, τρύπες στο κεφάλι και κάταγμα στον αυχένα. Έχει εγκαύματα σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την είχε χτυπήσει ξανά, όπως και η μητέρα μου, όταν είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε έναν καβγά», ανέφερε η αδελφή της 28χρονης.

Ο σύζυγος υποστηρίζει ότι η γυναίκα εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά τους κατέθεσε ότι ο πατέρας παρέσυρε τη μητέρα του με το όχημα και την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη.

Την 28χρονη βρήκε διερχόμενος γιατρός, που αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Η αδερφή του θύματος εκφράζει την εκτίμησή της ότι η γυναίκα «την πέταξε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια την χτύπησε με το όχημα».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/5), όταν το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 17:20, μαζί με τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Σύμφωνα με την οικογένεια, περίπου 22 λεπτά αργότερα ο σύζυγος ενημέρωσε την πεθερά του ότι είχε συμβεί ατύχημα.

«Η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα μου ότι “η Γωγώ χτύπησε”. Αργότερα μάθαμε από το μεγάλο παιδί ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά από το αυτοκίνητο”», περιέγραψε η αδελφή της γυναίκας.

Η 28χρονη βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το πατρικό της σπίτι, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς είχαν περάσει περισσότερα από είκοσι λεπτά από την αναχώρηση του ζευγαριού. Ο σύζυγος φέρεται να ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση επειδή επέστρεψαν για να πάρουν ξεχασμένα αντικείμενα.

Πηγή: iefimerida.gr