Εκτός προημιτελικών στο Πεκίνο η Σβιόντεκ (vids)

Με... κουλούρι αποχαιρέτησε το China Open η Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη!

Η 24χρονη Πολωνή, επικεφαλής του ταμπλό, ηττήθηκε στα τρία σετ από την Έμα Ναβάρο (Νο.17) και, μάλιστα, δεν πήρε ούτε γκέιμ στο τρίτο σετ!

Συγκεκριμένα, η 24χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-0 μετά από μάχη 2.5 ωρών και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης (WTA 1000), όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάρτα Κόστγιουκ και την Τζέσικα Πεγκούλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της με τη Σβιόντεκ, η Ναβάρο είχε πάρει συνολικά πέντε γκέιμ!

Εκτός οκτάδας, πάντως, έμεινε και μια άλλη παίκτρια του Top 5, η Μίρα Αντρέεβα, που έχασε με 7-5, 4-6, 7-5 από τη Σόνεϊ Καρτάλ (Νο.81). Ήταν η πρώτη Top 10 νίκη για την 23χρονη Βρετανίδα και η πρώτη της πρόκριση σε προημιτελικό WTA 1000. Εκεί θα βρει τη Λίντα Νόσκοβα, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Αναστάσια Ποταπόβα. Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών στο Πεκίνο είναι Παολίνι-Ανισιμόβα και Λις-Γκοφ.